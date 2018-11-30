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Посол ОАЭ в Беларуси: Минск — высококультурный город

01.12.2018 15:13 — Разное | Партизан  
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Впечатлениями о Беларуси, ее великолепной природе и туристическом потенциале с корреспондентом агентства «Минск-Новости» поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси Ахмед Мангуш Аль Тенейджи.

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Фото Елизаветы Добрицкой
Не в службу, а в дружбу

— Господин посол, как, на ваш взгляд, развиваются отношения наших государств?

— Белорусско-эмиратские отношения развиваются, носят стратегический характер и во всех направлениях одинаково отличны. Особенно хотелось бы отметить высокий уровень дружественных отношений, который существует между руководством наших государств. Это подтверждают многочисленные визиты на высоком и самом высоком уровне. Также отмечу, что наши государства посещают большое количество взаимных делегаций в различных отраслях. А еще наши страны обладают схожими позициями по разным международным проблемам.

Говоря об экономических отношениях, замечу: у нас много подписанных соглашений, а представители белорусских компаний регулярно посещают Эмираты для участия в международных выставках. Мы надеемся, что Беларусь примет активное участие и в выставке «Экспо-2020».

Еще раз хотел бы отметить, что отношения наших государств очень хорошие, дружественные и стратегические. Собственно, на их улучшение работает и наше посольство, призванное привлекать сюда инвесторов, иностранные инвестиции и укреплять экономические связи.

— Если не секрет, как вам живется и работается в Беларуси?

— 24 года я нахожусь на дипломатической службе и сколько за это время поменял столиц, в одном абзаце не расскажешь. Но Беларусь, и в частности Минск, стали одной из лучших моих позиций. И это я не из вежливости говорю, а от души, искренне.

Что нравится в Беларуси? В первую очередь прекрасная погода. У вас замечательно. Ваша погода очень отличается от той, что у меня на родине. Прекрасна природа — чистые реки, озера. Все то, чего не хватает в странах Персидского залива и что может привлечь сюда туристов. Народ доброжелательный, с ним очень приятно общаться и дружить. Безопасность на высочайшем уровне. По моему мнению, Беларусь вообще одна из самых безопасных стран. Тут можно ничего не бояться. Также очень удобно перемещаться. Страна занимает хорошее географическое положение — от Минска совсем недалеко до Киева, Вильнюса, Москвы и других столиц Европы. Еще один немаловажный момент — доступность чиновников для людей. К каждому можно прийти на прием.

— Звучит, не скрою, приятно, и все же: чего вам как послу и как человеку не хватает в нашей стране?

— У меня простой характер, поэтому мне всего хватает и очень хорошо живется (улыбается). Как дипломата меня в первую очередь волнуют вопросы безопасности в стране пребывания, а здесь с этим, повторюсь, проблем не возникает. Могу взять машину без водителя и поехать когда и куда захочу. При этом хотел бы отметить важную роль МИД Беларуси в том, чтобы иностранные дипломаты чувствовали себя здесь как дома и при этом узнавали страну. Для нас постоянно организуют ознакомительные поездки в туристические и исторические места, на военные и социальные объекты.

Белорусский мотив

— Что привозите белорусским друзьям и знакомым, когда возвращаетесь в Беларусь из родной страны?

— В Эмиратах мы гордимся своим культурно-историческим наследием, поэтому если хочу кому-то что-то подарить, то привожу модель корабля. На таких лодках много десятилетий назад наши предки плавали по морям и торговали. Также непременно финики нового урожая, которые выращиваем на родине. Они очень полезны для здоровья. Из Беларуси же обязательно везем местные конфеты и художественные произведения. У меня дома в Эмиратах несколько картин белорусских художников, в основном пейзажи.

— Можете назвать любимые места в Беларуси и в нашей столице?

— Я люблю отдыхать на природе, и мне очень нравится, что у вас четко разделены времена года. Зимой можно наслаждаться снегом, кататься на коньках, лыжах. Весной все цветет, просыпается. Летом, по сравнению с арабскими странами, у вас самый лучший и мягкий климат. Осенью желтеет листва, есть в этом некое философское очарование… Люблю отдыхать за городом — регулярно бываю в Силичах, Логойске, Раубичах. Понравились пейзажи на Нарочи и Браславских озерах, где ловлю рыбу. Да и все региональные центры, в которых побывал, произвели приятное впечатление. Особо отмечу ухоженность сельских угодий: везде порядок, видна забота о земле. В прошлом году посетил праздник Купалье в Александрии, на родине Президента Беларуси Александра Лукашенко, где посмотрел замечательную концертную программу.

Говоря о Минске, сразу хочется назвать его высококультурным городом: много музеев, театров, других культурных заведений. Кроме того, белорусская столица вся в зелени, минчане должны гордиться клумбами и цветами по всему городу. Мы у себя в стране можем только мечтать о таком.

Туристический потенциал

— Насколько интенсивен туристический обмен между нашими странами сегодня?

— Здесь у нас большой потенциал. Довольно много граждан ОАЭ посещают Беларусь с целью туризма, и число гостей постоянно растет. Белорусы также любят отдыхать в Эмиратах. Приезжают ваши граждане к нам и по делам бизнеса. Этому способствует наличие прямого рейса между Минском и Абу-Даби.

— Как думаете, господин посол, что должно дать дальнейший импульс развитию туризма?

— Продвижение Беларуси как бренда в Эмиратах. У обычных людей там нет представления, насколько ваша страна туристически богата. Было бы неплохо, чтобы в ОАЭ выходили рекламные статьи, презентационные ролики на телевидении и в Интернете. Полагаю, основную роль в этом вопросе должно играть профильное министерство Беларуси. Что же касается белорусских туристов, то, по нашей статистике, много белорусов живут и работают в ОАЭ постоянно, а туристов из вашей страны приезжает еще больше.

— Считается, что свою страну лучше всего представлять через культуру. Удается ли вам в полной мере использовать эту возможность?

— Культурные коллективы обеих стран часто навещают друг друга и выступают со своими программами. Ярким событием стали Дни культуры ОАЭ в Беларуси, которые прошли в октябре прошлого года. Это мероприятие пользовалось успехом, белорусская публика впечатлялась народными промыслами, национальными костюмами, танцами и песнями нашей страны.

— Еще один личный вопрос. Каково вам как послу представлять одну из самых развитых стран?

— Не скрою, мне приятно представлять свою страну на самом высоком международном уровне. При этом замечу: Эмираты стремятся к развитию, ведь нельзя только почивать на лаврах, следует достигать большего. В этом главная заслуга руководства ОАЭ: президента шейха Халифы бен Зайда Аль Нахайяна, премьер-министра шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и наследного принца шейха Мухаммеда бен Заеда. Они всегда стремились к тому, чтобы за большой целью сразу виделась следующая. Если в современном мире ты остановишься, то безнадежно отстанешь от прогресса.

На следующей неделе мы будем праздновать 47-ю годовщину основания ОАЭ как государства. За этот небольшой период мы многого достигли благодаря тому, что мудрое руководство во главу всего ставило человека как личность и его инновационное развитие.

Этот год объявлен в ОАЭ годом памяти шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна. Именно он объединил Эмираты, придумал систему управления, стал основоположником нашего государства. Сегодня благодаря ему у нас есть замечательная система образования и здравоохранения, достигнута толерантность в вопросах религии, а треть парламента составляют женщины.


 
Теги: Минск
 
 
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Впечатлениями о Беларуси, ее великолепной природе и туристическом потенциале с корреспондентом агентства «Минск-Новости» поделился Чрезвычайный и Полномочный...
 
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