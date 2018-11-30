Как в Минске снег убрали

На очистку улиц от снега также вышли 499 сотрудников дорожных и коммунальных служб. — На дороги и тротуары столицы уже высыпано 514 тонн противогололедного реагента (галит марки А) и 426 тонн песчано-соляной смеси, — рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства предприятия Олег Лукашенко.

Сперва колонны снегоуборочной техники вышли на каркасно-магистральные улицы города. Впоследствии техника разделится и двинется на второстепенные улицы города.

Олег Лукашенко отметил, что работы будут вестись в круглосуточном режиме.

— При усилении снегопада выведем дополнительные трудовые резервы и технику, — сообщил О.Лукашенко.