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Встреча проекта «18 квартал»: «Из истории архива Брестской области. В поисках родовых истоков»

01.12.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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30 ноября 2018 года в Брестском областном краеведческом музее состоялась 10-ая встреча музейного проекта «18 квартал». На этот раз говорили «Из истории Государственного архива Брестской области. В поисках родовых истоков».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61141.php

Встреча проекта «18 квартал»: «Из истории архива Брестской области. В поисках родовых истоков»

Начиная встречу, заведующая научно-экспозиционным отделом музея Нина Кириллова отметила, что люди многое хранят в своей памяти - воспоминания о городе, родителях, родственниках и друзьях, событиях личной жизни -, а архивисты помогают узнать то, что люди не могут помнить в силу разных причин.

Об истории самого архива, специфике, составе и содержании архивных документов рассказала директор Брестского государственного архива Анна Карапузова. Помимо людей, профессионально интересующимся историей, эти документы могут помочь желающим узнать свои генеалогические корни. Если такая информация сохранилась в архиве.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61141.php

Встреча проекта «18 квартал»: «Из истории архива Брестской области. В поисках родовых истоков»

Из истории брестского госархива.

Он был создан согласно Постановлению Совнаркома от 11 феврвля 1940 года. Здание получили в августе и 18 человек сразу начали работать. В основном, это были мужчины в возрасте до 30 лет. Первоначально в архиве было около 500 тысяч единиц хранения, которые оставались на месте в период оккупации. Тогда с ним работали немецкие архивисты. Чем они занимались, неизвестно.

Вместе с армейскими частями, освободившими Брест, в город пришли архивисты. Их задачей было сохранение имеющиеся документов, которые находились в плачевном состоянии. Для наведения должного порядка понадобилось 15 лет.

С середины 1950-х гг. в архиве начали применять научный подход. С 1966 году в качестве архивохранилища использовалось здание Свято-Николаевской Братской церкви на Советской.

В 1950-х гг. в Брестском архиве были аккумулированы документы польского периода и оккупации. В 1990-х – архив пополнился 300 тысячами дел партийного архива и получил в здание уже бывшего партархива на ул. Энгельса.

В настоящее время архив располагает двумя зданиями: основное - на ул. В. Хоружей, 15, где находится администрация и хранятся документы советского периода, и на Энгельса, 6, где можно ознакомиться с документами периода Польши и оккупации. Оба здания оборудованы читальными залами.

С 1950 года количество фондов увеличилось в 50 раз, длина архивных стеллажей увеличилась с 220 метров до 19 километров. Помещения оборудованы по последнему слову техники. В частности для сохранности документов на бумажном носителе в помещениях поддерживается температура 17-19 градусов при влажности 50%.

Ежегодно в архив поступает порядка 5-6 тысяч единиц хранения. Через читальные злы проходит порядка 200 исследователей. Архив отвечает на запросы порядка 3-4 тысяч человек. Здесь выпускаются актуальные сборники архивных документов, справочники и путеводители. Документы на разных языках в силу исторических событий, внутри которых оказался Брест.

Фонды содержат информацию о многих людях. Здесь можно изучать историю семей и отдельных людей. Подобная информация чаще всего хранится в документах органов местного самоуправления. Некоторые документы, например, заявление на выдачу паспорта, имеют фотографию и точное словесное описание человека. В карте призывника – отпечаток пальца.

 
Теги: Брест
 
 
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30 ноября 2018 года в Брестском областном краеведческом музее состоялась 10-ая встреча музейного проекта «18 квартал». На этот раз говорили «Из истории...
 
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