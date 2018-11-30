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В Беларуси упрощают процедуру заготовки дров населением

01.12.2018 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Процедура доступа населения в леса для заготовки дров значительно упростится. На это направлены изменения и дополнения в Лесной кодекс Беларуси, которые рассмотрели и приняли сегодня белорусские парламентарии. Ожидается, что они вступят в силу ориентировочно в середине марта 2019 года — после подписания их Президентом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61140.php

В Беларуси упрощают процедуру заготовки дров населением

Как сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, вносимыми изменениями предлагается упорядочить предоставление участков лесного фонда для заготовления древесины как юридическим, так и физическим лицам:

— До настоящего времени это было довольно проблематично в связи с необходимостью внесения изменений в лесоустроительный проект. Теперь же это не потребуется, такие вопросы будут решаться самим юридическим лицом (лесхозом) — чтобы население могло спокойно заготавливать себе дрова в лесу. То есть процедура значительно упростится. Кроме того, упростится процедура доступа населения к веткам для изготовления всевозможных поделок и иной продукции ремесленничества.

Валентин Шатравко пояснил сказанное на конкретном примере:

— Раньше для того, чтобы лесничество могло разрешить населению заготавливать дрова, необходимо было включить предназначенный для этого участок в лесоустроительный проект. Иначе говоря, скорость оформления ордера для заготовки древесины была весьма невысокой. После вступления в силу изменений и дополнений в Лесной кодекс каждый лесхоз сам сможет определять участки для заготовки дров, утверждать это своим приказом — и в этом случае процесс принятия решения сократится до одного-двух дней. Человеку достаточно будет обратиться в лесничество — и быстро получить ордер. Мы уже требуем от лесничеств готовить такие участки заблаговременно, чтобы избежать волокиты.

 
 
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Процедура доступа населения в леса для заготовки дров значительно упростится. На это направлены изменения и дополнения в Лесной кодекс Беларуси, которые...
 
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