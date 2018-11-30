В Беларуси упрощают процедуру заготовки дров населением

Процедура доступа населения в леса для заготовки дров значительно упростится. На это направлены изменения и дополнения в Лесной кодекс Беларуси, которые рассмотрели и приняли сегодня белорусские парламентарии. Ожидается, что они вступят в силу ориентировочно в середине марта 2019 года — после подписания их Президентом.



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Как сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, вносимыми изменениями предлагается упорядочить предоставление участков лесного фонда для заготовления древесины как юридическим, так и физическим лицам:

— До настоящего времени это было довольно проблематично в связи с необходимостью внесения изменений в лесоустроительный проект. Теперь же это не потребуется, такие вопросы будут решаться самим юридическим лицом (лесхозом) — чтобы население могло спокойно заготавливать себе дрова в лесу. То есть процедура значительно упростится. Кроме того, упростится процедура доступа населения к веткам для изготовления всевозможных поделок и иной продукции ремесленничества.

Валентин Шатравко пояснил сказанное на конкретном примере:

— Раньше для того, чтобы лесничество могло разрешить населению заготавливать дрова, необходимо было включить предназначенный для этого участок в лесоустроительный проект. Иначе говоря, скорость оформления ордера для заготовки древесины была весьма невысокой. После вступления в силу изменений и дополнений в Лесной кодекс каждый лесхоз сам сможет определять участки для заготовки дров, утверждать это своим приказом — и в этом случае процесс принятия решения сократится до одного-двух дней. Человеку достаточно будет обратиться в лесничество — и быстро получить ордер. Мы уже требуем от лесничеств готовить такие участки заблаговременно, чтобы избежать волокиты.