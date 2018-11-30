Наша рубрика, посвященная вопросам читателей ABW.BY , продолжает свою работу. На этот раз читатель Сергей рассказал об очень интересном случае. Не сомневаемся, что подобные ситуации возникали у многих автолюбителей. Постараемся ответить на вопрос, а также смоделировать иные варианты развития событий.



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"Остановили меня ночью - патрульная машина двигалась навстречу. Показали на экране прибора зафиксированное превышение скорости автомобиля, но "номеров" не видно - темно! Видно только две фары и время нарушения. Я с нарушением не спорю, но правомерно ли ночью при отсутствии изображения "номера" авто привлекать водителя?"

Для начала разъясним, что должен делать инспектор ГАИ при выявлении правонарушения. Прежде всего - доказать совершение правонарушения, вменяемого вам. Именно такую обязанность на него возлагает ПИКоАП Республики Беларусь.

Статья 6.1. Доказывание

1. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела об административном правонарушении. 2. Обязанность доказывания наличия оснований для административной ответственности, вины лица, в отношении которого ведется административный процесс, и обстоятельств, имеющих значение для дела об административном правонарушении, лежит на должностном лице органа, ведущего административный процесс.

Это и есть закрепленная законом презумпция невиновности.

Под доказательствами следует понимать любые фактические данные, добытые законным путем, на основании которых будет установлена виновность лица либо ее отсутствие.

Итак, зафиксировано превышение скорости, но на приборе фиксации скоростного режима не читается регистрационный знак. Безусловно, водитель в большинстве случаев знает, превышал он скорость или нет, и волен самостоятельно решить, признавать ли нарушение. Но стоит понимать, что в случае признания доказать обратное впоследствии будет проблематично.

Допустим, водитель не согласен с тем, что на радаре зафиксирован управляемый им автомобиль.

Как мы говорили выше, зафиксировать правонарушение - это одно, а доказать - совсем другое, и тут, как порой бывает, у инспекторов ГАИ возникают сложности. Если на радаре "номер" не читается, инспектор настаивает на правонарушении, но вы свою вину отрицаете, то в протоколе смело указывайте: "С правонарушением не согласен, на приборе измерения скорости "номер" авто не читается, признаков, позволяющих идентифицировать данный автомобиль как управляемый мною, не имеется. Ходатайствую о сохранении данных фотовидеофиксации на время ведения административного процесса".

Такое ходатайство подлежит рассмотрению немедленно, его результаты должны быть внесены в протокол. В случае отказа в удовлетворении заявленного ходатайства инспектор обязан указать мотив своего решения и тоже зафиксировать это в протоколе.

Но чтобы при составлении протокола инспектор ГАИ отказался сохранять данные прибора как доказательства вины водителя - это на практике редкость, мы такого не встречали. Чаще всего записи с приборов неведомым образом "исчезают" после, и такое, к сожалению, происходит. Как, например, в недавнем случае, о котором мы писали .

Но не менее важен в ситуации Сергея еще один момент: почему на приборе измерения скорости ночью не был виден регистрационный знак?

Возможно, мы нашли ответ. Одним из основных (если не ключевых) приборов, используемых ГАИ для фиксации скоростного режима, является "Бинар". Официально он называется "Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией "Бинар". Да простят нас сотрудники ГАИ , если мы раскроем тайну, но…



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Этот прибор "не предназначен для работы в ночное время суток", поэтому регистрационный знак и не читается. Может, об этой "тайне" инспекторы и сами не знали, рассуждать об этом не будем, но факт остается фактом. Таким прибором фиксировать скоростной режим в ночное время суток нельзя.

А что с другими приборами? Изучим инструкцию по эксплуатации радара "Визир".



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Этот прибор допускает работу в темное время суток, но только в режиме "изображение выкл.", при котором ни регистрационные знаки автомобиля, ни сам автомобиль не фиксируются. И такое доказательство вины, если вашего согласия с правонарушением нет, весьма спорное и таковым, на наш взгляд, являться не может.

Делаем вывод: для работы в ночное время суток подойдет не всякий измеритель скорости. Поэтому, если "не видно", "не мой автомобиль", "а это вообще кто?" или если вы просто сомневаетесь, вежливо попросите инспектора показать инструкцию по эксплуатации прибора, которым зафиксировали предполагаемое правонарушение. Такая инструкция должна быть в наличии, как и документ, подтверждающий освидетельствование самого прибора на предмет его исправности. И если использование измерителя скорости в ночное (темное) время суток не допускается, обязательно указывайте это в протоколе, а также модель прибора и его номер. И тогда правды добиться будет гораздо легче.