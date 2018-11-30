"Наклоняют" Россию, пытаются "опустить". Лукашенко — про санкции и "последнюю диктатуру в Европе"



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Про будущее Евразийского союза

Про санкции против России

Про санкции против Беларуси и последнего диктатора в Европе

Александр Лукашенко дал большое интервью журналисту Сергею Брилеву для телеканала «Россия 24». Президент Беларуси рассказал про будущее ЕАЭС, санкции в отношении нашей страны и России, про звание «последнего диктатора Европы».Одна из тем, которая обсуждалась во время интервью, — будущее Евразийского союза.заявил. —В качестве примера Александр Лукашенко привел Европейский союз.— заявил президент Беларуси.По мнению белорусского лидера,Александр Лукашенко также затронул тему введенных санкций в отношении России.Александр Лукашенко отметил, что он «первым вспомнил о Brexit, о тех ошибках Европейского союза, которые надо избежать союзу Евразийскому».- уточнил Сергей Брилев.— Молодец, что ты это заметил.— Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: «Как так?!» Они же санкции ввели против Беларуси, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда — за многополярный мир. Меня «долбали» американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы — за многополярный мир, россияне за это выступают.— Евразийский союз, конечно. И вот в этом многополярном мире, где Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия, Россия — это опора. И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз. Может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке — с другими, но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Евросоюза, экономика может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно.