Порошенко посчитал, что Украина обойдется без продления военного положения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины - это превентивная мера, и выразил надежду, что его продления не потребуется.

"Оно вводится впервые в новейшей истории Украины и сроком лишь на 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы уменьшить угрозы нам, укрепить нашу оборону и способность защитить граждан Украины от удара врага... Я заявляю, что мы сможем ограничиться перечисленными мероприятиями, и его продолжение, я надеюсь, не будет нужно", - отметил он во время передачи госконцерном "Укроборонпром" военной техники разным военным частям в Киевской области в субботу.

26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента, сроком на 30 суток.

Поводом для введения в ряде областей страны военного положения стал инцидент в Керченском проливе.

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.