ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко посчитал, что Украина обойдется без продления военного положения

01.12.2018 16:36 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины - это превентивная мера, и выразил надежду, что его продления не потребуется.

"Оно вводится впервые в новейшей истории Украины и сроком лишь на 30 дней. Это время будет использовано для того, чтобы уменьшить угрозы нам, укрепить нашу оборону и способность защитить граждан Украины от удара врага... Я заявляю, что мы сможем ограничиться перечисленными мероприятиями, и его продолжение, я надеюсь, не будет нужно", - отметил он во время передачи госконцерном "Укроборонпром" военной техники разным военным частям в Киевской области в субботу.

26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента, сроком на 30 суток.

Поводом для введения в ряде областей страны военного положения стал инцидент в Керченском проливе.

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины - это превентивная мера, и выразил надежду, что его продления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, а Россию «опускают» и «наклоняют»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика