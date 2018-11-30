В Беларуси с 1 декабря стала доступна для пользователей электронная база данных не занятых в экономике, сообщается на белорусском Едином портале электронных услуг.

"С 1 декабря на Едином портале электронных услуг доступна новая услуга по предоставлению сведений об отнесении гражданина к не занятому в экономике", - сказано в сообщении на портале.

Электронная база данных создана в рамках принятого в апреле решения правительства Беларуси об утверждении перечня услуг, которые так называемые тунеядцы будут оплачивать по полной стоимости.

Согласно решению правительства, трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуг, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение; газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов; теплоснабжение.

Полную оплату "тунеядцами" услуг горячего водоснабжения предполагается взимать с 1 января 2019 года, а за газоснабжение и теплоснабжение - с 1 октября 2019 года.

Воспользоваться услугой портала и узнать о своем статусе жители Беларуси могут с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора (логин и пароль). Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе "одно окно". Кроме того, можно обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения при местных исполкомах.

Как сообщалось, ранее в Беларуси действовал декрет "О предупреждении социального иждивенчества", которым была установлена обязанность граждан республики, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода. - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения Беларуси. Так, в феврале и марте прошлого года в ряде крупных городов страны прошли не санкционированные властями так называемые марши нетунеядцев, после чего действие декрета было приостановлено.

В конце января текущего года президент страны Александр Лукашенко подписал декрет, которым предусмотрена отмена "тунеядского" сбора с безработных.

Согласно нормам нового декрета, сбор на финансирование государственных расходов взиматься с трудоспособных неработающих граждан не будет. При этом они должны будут полностью оплачивать ряд услуг.

Президент заявлял, что именно он был инициатором декрета о содействии занятости населения. "Вот что главное - заставить их ("тунеядцев" - ИФ) работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал", - заявлял А.Лукашенко.

Он констатировал, что около полумиллиона человек трудоспособного возраста в Беларуси не работают (из 4,3 млн трудоспособного населения – ИФ), в их числе и те, у кого проблемы с законом.

Как отметил глава государства, с решением подобной проблемы сталкиваются и в других государствах, к примеру, в России.