Военнослужащие 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси в субботу заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белорусской АЭС.

Первый ритуал заступления на боевое дежурство прошел в торжественной обстановке в присутствии личного состава полка, приглашенных гостей и жителей Островецкого района, передает госагентство БелТА .

"Заступив на боевое дежурство, военнослужащие полка в этом же районе будут выполнять задачи по прикрытию этого участка воздушного пространства на северо-западном направлении. Тем самым мы нарастили усилия своих войск противовоздушной обороны по выполнению задач боевого дежурства", - заявил командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Как сообщалось, 1146-й полк сформирован в декабре 2017 года, летом 2018 года полк разместился в военном городке Ворняны в непосредственной близости от строящейся Белорусской АЭС, пуск первого реактора которой запланирован на середину 2019 года. Полк оснащен российскими ЗРК "Тор-М2", сообщало руководство Минобороны Беларуси.

В конце ноября концерн ВКО "Алмаз - Антей" сообщил, что досрочно передал военному ведомству Беларуси партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2". Министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил 14 февраля 2018 года, что его страна закупит в РФ батарею ЗРК Тор-М2.

"Тор-М2" - всепогодный ЗРК, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года. По данным пресс-службы концерна, нынешняя партия ЗРК для Беларуси - пятая по счету.

"Тор-М2" - новейшая модификация ЗРК "Тор". Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации - вдвое увеличенный боекомплект, в составе которого 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от двух секунд. Таким образом, в составе батареи ЗРК "Тор-М2" может за короткий промежуток времени отразить массированный налет современных средств воздушного нападения.

"Первый заказ на поставки ЗРК "Тор М2К" от Минобороны Белоруссии поступил в 2010 году, и уже в 2011 году он был выполнен", - говорилось в сообщении концерна.

По данным военного ведомства республики, первые батареи зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах. В начале 2014 года в 120 бригаде был сформирован зенитный ракетный дивизион "Тор-М2" в составе трех батарей. В конце 2016 года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады, впоследствии он передан в 1146-й зенитный ракетный полк.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (на границе с Литвой) по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").