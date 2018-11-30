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На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные
Новости Беларуси. Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый ритуал прошел в торжественной обстановке в присутствии личного состава полка, гостей и жителей Островецкого района. Знаменательному событию предшествовала тщательная подготовка военнослужащих, техники и позиций боевого дежурства. Экзамен на готовность к выполнению задач солдаты и офицеры сдали во время оперативно-тактического учения на полигонах Беларуси и России.
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Выполнять задачи боевого дежурства является главной задачей нашего вида вооруженных сил, которую мы постоянно совершенствуем, постоянно, так скажем, претворяем в жизнь новые формы и способы.
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На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные
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Новости Беларуси. Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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