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На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные

01.12.2018 17:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные

Первый ритуал прошел в торжественной обстановке в присутствии личного состава полка, гостей и жителей Островецкого района. Знаменательному событию предшествовала тщательная подготовка военнослужащих, техники и позиций боевого дежурства. Экзамен на готовность к выполнению задач солдаты и офицеры сдали во время оперативно-тактического учения на полигонах Беларуси и России.

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Сегодня 1446-й зенитно-ракетный гвардейский полк заступил на боевое дежурство по прикрытию очень важного государственного объекта. В этом же районе полк будет выполнять задачи по прикрытию этого участка воздушного пространства на северо-западном направлении. Мы нарастили тем самым усилия своих войск противовоздушной обороны по выполнению задач боевого дежурства.

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные

Выполнять задачи боевого дежурства является главной задачей нашего вида вооруженных сил, которую мы постоянно совершенствуем, постоянно, так скажем, претворяем в жизнь новые формы и способы.
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Новости Беларуси. Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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