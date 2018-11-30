ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

01.12.2018 16:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь выступает за сохранение многополярного мира. Приверженность такой позиции подтвердил Президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Основным поводом для беседы во Дворце Независимости послужил грядущий саммит ЕАЭС в Петербурге с участием глав государств объединения. Отвечая на вопросы журналиста Сергея Брилева, Александр Лукашенко отметил, что Евразийский экономический союз сегодня неотъемлемая опора многополярного мироустройства, наряду с США, ЕС, Китаем и отчасти Индией. И от цельности каждого из объединений и стран зависит благополучие всей планеты. Эти посылы белорусского лидера, которые прозвучали 1 декабря в эфире телеканала «Россия 24», особенно актуально звучат на фоне проходящего в эти дни саммита «большой двадцатки» в Аргентине.

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: «Как так?» Они же санкции ввели против Беларуси, против Лукашенко. Он был невъездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит? Здесь нет никакого противоречия, Сергей Борисович. Я всегда был за многополярный мир, платил за это всегда. Меня «долбали» американцы за это, потому что эта многополярность никому не нужна была. Китайцы – за многополярный мир, россияне за это выступают, Евразийский союз.

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Вот в этом многополярном мире Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия и Россия – это опоры. Если мы выдернем из-под планеты одну из основных опор – Евросоюз, зашатается вся планета. Развалится Европейский союз – может быть, проще будет, допустим, России разговаривать с отдельными государствами. Но надо понимать, что появятся побочные эффекты распада Европейского союза. И экономика может просесть, рухнуть, и тому подобное.

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

В беседе с российским журналистом Александр Лукашенко подчеркнул, что «торговые войны», которые в последнее время активно разворачиваются в мире, могут стать шансом для успешного развития экономик стран ЕАЭС, если, конечно, мы будем работать, прежде всего в общих, а не в личных интересах. Большинство вопросов, заданных белорусскому лидеру, были посвящены взаимодействию в рамках нашего интеграционного объединения.

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Напоминаем: полную версию интервью белорусского Президента в эфире телеканала «Россия 24» покажут накануне саммита ЕАЭС, который состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.
Новости по теме

Президент Беларуси: многие проблемные моменты в отношениях Минска и Москвы входят в компетенции правительств

Александр Лукашенко о переговорах с Владимиром Путиным: «Мы как родные люди обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим»

Гусман: Если одним словом, вы, Александр Григорьевич, оптимист или пессимист?

Безопасность, поставки продовольствия в Россию, нефтегазовая проблема: о чем Президент Беларуси говорил в интервью телерадиокомпании «Мир»

Президент Беларуси: борьба с терроризмом – это работа всего государства, а не задача исключительно спецслужб

Я показал Путину, кто наживается на санкционке. Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир»

От союзного строительства до методов борьбы с терроризмом. Президент Беларуси дал интервью телерадиокомпании «Мир»

Александр Лукашенко дал интервью азербайджанскому агентству «Trend»
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт

Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь выступает за сохранение многополярного мира. Приверженность такой позиции подтвердил Президент Александр Лукашенко в интервью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Порошенко посчитал, что Украина обойдется без продления военного положения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика