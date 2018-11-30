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В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты
Новости России. Питерские мосты уходят в спячку. В северной столице России завершается сезон навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разводить переправы здесь больше не будут. Но работы у обслуживающего персонала не станет меньше: начинается подготовка к следующему сезону. Предстоит вычистить все детали и проверить систему автоматического управления разводкой.
Андрей Кочин, заместитель директора – главный инженер Мостотреста (Санкт-Петербург):
В следующий раз понаблюдать за разводкой мостов на Неве можно будет 10 апреля.
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Новости России. Питерские мосты уходят в спячку. В северной столице России завершается сезон навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разводить...
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