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В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты

01.12.2018 16:15 — Разное | СТВ  
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Новости России. Питерские мосты уходят в спячку. В северной столице России завершается сезон навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты

Разводить переправы здесь больше не будут. Но работы у обслуживающего персонала не станет меньше: начинается подготовка к следующему сезону. Предстоит вычистить все детали и проверить систему автоматического управления разводкой.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты

Андрей Кочин, заместитель директора – главный инженер Мостотреста (Санкт-Петербург):
В период навигации мы можем делать только мелкие работы, те, которые не влияют на механизмы и которые позволяют осуществить разводку следующих суток. А в период межнавигации, когда уже нет необходимости разводить пролеты, мы имеем возможность добраться до тех мест, куда невозможно добраться в нормальную навигацию.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты

В следующий раз понаблюдать за разводкой мостов на Неве можно будет 10 апреля.

В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты
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Теги: Минск
 
 
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Новости России. Питерские мосты уходят в спячку. В северной столице России завершается сезон навигации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разводить...
 
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