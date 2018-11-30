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Гражданин Польши пытался ввезти в Беларусь 60 кг мяса
Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли попытку гражданина Польши ввезти в Беларусь 60 кг мясной продукции.
Как
Гражданин следовал на Ford Mondeo через пункт пропуска «Брест». При досмотре иномарки было обнаружено мясо за декоративной обшивкой в пустотелом пространстве.
Товар перевозился без заводской упаковки. Согласно имеющейся информации, мужчина собирался продать мясо на территории РБ.
В отношении 39-летнего водителя начат административный процесс. Поскольку в автомобиле есть тайники, он изъят до решения суда. Товар возвращён на территорию Польши.
Осенью 2018 года гражданин Украины пытался провезти гормоны роста в Литву через Беларусь.
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Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли попытку гражданина Польши ввезти в Беларусь 60 кг мясной продукции. Как сообщает Брестская таможня, мужчина...
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