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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами
Новости США. Мощное землетрясение произошло на Аляске. В Анкоридже, крупнейшем городе штата, объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди в спешке покидали свои дома. Разрушены многие здания и автомагистрали. Нарушено железнодорожное и авиасообщение. В одной из школ обрушилась потолочная плитка. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Сообщается, что после первого мощного толчка были зафиксированы афтершоки. Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации.
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На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами
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Новости США. Мощное землетрясение произошло на Аляске. В Анкоридже, крупнейшем городе штата, объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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