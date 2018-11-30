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Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине из-за "форс-мажора"
Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов на Украине, которые были запланированы в декабре.
— К сожалению, по причинам форс-мажора наш тур по Украине сейчас не может состояться, — написал музыкант в соцсети "ВКонтакте". Лидер "Аквариума" выразил надежду на то, что форс-мажор канет в Лету и концерты всё-же состоятся, но позже. Вероятнее всего, в июне.
Ранее
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Лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил о переносе концертов на Украине, которые были запланированы в декабре.
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