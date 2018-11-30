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Как отличаются средние заработки минчан
Средняя зарплата минчан в октябре выросла на 3,8% и составила 1370 рублей, сообщает Белстат. По этому показателю жители столицы приблизились к зарплатному лидеру — Солигорскому району, где в среднем зарабатывают 1397 рублей.
Снимок носит иллюстративный характер.
Больше всего в столице по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты в горнодобывающей промышленности, — 4179 рублей в октябре. Вторую строчку занимают работники, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, их заработки на 38 рублей ниже. Третья строчка зарплатного рейтинга за работниками воздушного транспорта — 2815 рублей.
В числе зарплатных аутсайдеров значатся соцработники (676 рублей в октябре) и работники образования (840 рублей).
В здравоохранении средние заработки составили 962 рубля, в том числе у врачей — 1324 рубля. Госуправленцы в среднем зарабатывают 1445 рублей, а строители — 1352 рубля.
Зарплаты бюджетников в столице в октябре выросли на 3,2% — до 948 рублей.
Ранее председатель комитета по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома Жанна Романович сообщала агентству «Минск-новости», что за январь — сентябрь номинальная начисленная среднемесячная зарплата по Минску составила 1 295,3 рубля при задании 1381 рублей (в том числе за сентябрь — 1 319,5 рубля при задании 1388 рублей).
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Средняя зарплата минчан в октябре выросла на 3,8% и составила 1370 рублей, сообщает Белстат. По этому показателю жители столицы приблизились к зарплатному лидеру —...
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