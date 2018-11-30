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Белорусская биатлонистка Инна Костюченко попала в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU в Швеции
Недавно перешедшая в сборную Беларуси по биатлону российская лыжница Инна Костюченко заняла восьмое место в спринте на этапе Кубка IBU в Швеции.
Костюченко допустила 1 (0+1) промах и проиграла одеражавшей победу шведке Элизабет Хогберг (0+1) одну минуту и семь секунд. Второй стала немка Надин Хорхлер (1+0), третьей — украинка Наталья Белкина (0+0).
В составе сборной Беларуси сегодня выступало еще две бывшие россиянки. Ирина Кручинкина (1+3, +2.02) заняла 28-е место. Арина Яборова (1+3, +4.49) стала 66-й,
В воскресенье по итогам спринта пройдут гонки преследования.
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Недавно перешедшая в сборную Беларуси по биатлону российская лыжница Инна Костюченко заняла восьмое место в спринте на этапе Кубка IBU в Швеции.
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