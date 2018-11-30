Госконтроль подвёл итоги проверок. Возбуждено 13 уголовных дел

Контролёры выявили нарушения в различных сферах спорта – это и неправильное расходование целевых денег, и нарушение трудовой дисциплины, работники в рабочее время выезжали за границу, и недостаточность инвентаря для тренировок. В течение последнего квартала надзорные мероприятия проводила и прокуратура Гродненской области, отмечает « Гродно Плюс».





— Реализация финансового контроля за работой должностных лиц при декларировании доходов и имущества – не всё благополучно, не везде благополучно – привлекли ряд лиц к административной дисциплинарной ответственности. Не всё благополучно и с расходованием бюджетных ассигнований, которые выделяются на некоторые программы – они не по целевому назначению. Особенно это касается учреждений, центров, клубов, которые созданы по месту жительства наших граждан, — говорит Владимир Сидо, начальник отдела прокуратуры Гродненской области.









Около 40 человек по фактам прокурорских проверок привлечено к дисциплинарной ответственности. Что же касается мониторинга Комитета государственного контроля в сфере спорта Гродненской области, то здесь специалисты отмечают ряд серьёзных недоработок и халатного отношения к доведённым планам. В отдельных районах отмечен очень низкий охват детей спортивными учреждениями, а также иногда нулевой показатель по повышению спортивных разрядов спортсменов – воспитанников специализированных учебно-спортивных учреждений.





— Были установлены факты незаконного получения бюджетных средств. Это было связано именно с невыполнением обязательных условий, дающих право на получение государственной поддержки. То есть, клубами были направлены денежные средства ниже установленного показателя на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры спорта. Кроме того, были установлены факты нарушений проведения государственных закупок, нарушение налогового законодательства, трудовой дисциплины, — сказала Татьяна Слабыш, начальник управления Комитета государственного контроля Гродненской области.





По результатам проверок взыскано в бюджет более полутора миллионов белорусских рублей, 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 13 уголовных дел. На коллегии озвучили и результаты проверки организации питания в учреждениях здравоохранения области. Основная проблема – отсутствует единообразный подход при планировании расходов на приобретение продуктов питания. Нередки случаи некорректной калькуляции, неоправданного завышения среднесуточной стоимости расчётной нормы питания.









— При проведении государственных закупок был выявлен ряд недостатков. Одной из особенностей было то, что отечественные производители не участвуют в электронных аукционах, и тем самым получается, что цена продуктов питания намного увеличилась. Например, водной из больниц при проведении электронного аукциона по закупке варёной колбасы выиграла одна посредническая структура – аукцион был проведён в соответствии с законом, выбрали победителя – однако цена получилась на 30% выше, чем могли бы купить у местного производителя, — говорит Сергей Броневский, заведующий сектором Комитета государственного контроля Гродненской области.



