В Париже во время беспорядков задержали 107 демонстрантов

Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа, сообщил премьер Франции Эдуар Филипп.

По его данным, в Париже в акциях протеста, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тыс. Если эти цифры подтвердятся, то это намного меньше, чем во время аналогичных акций в прошлые выходные.

В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.

Как сообщалось, все магазины на Елисейских полях закрыты, причем владельцы постарались защитить витрины, чтобы хулиганы их не сломали.

На прошлой неделе в центре французской столицы прошла масштабная демонстрация "Желтых жилетов", протестующих против повышения цен на бензин. Во время беспорядков многие магазины понесли существенный ущерб. В эти выходные полицейские предприняли в центре Парижа жесткие меры по обеспечению безопасности. Такая обстановка, видимо, отпугнула многих протестующих, решивших не приходить в центр Парижа, отмечают СМИ.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Желтый жилет на активистах стал признаком принадлежности к участникам этой акций протеста по всей стране.