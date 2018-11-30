ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Париже во время беспорядков задержали 107 демонстрантов

01.12.2018 16:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа, сообщил премьер Франции Эдуар Филипп.

По его данным, в Париже в акциях протеста, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тыс. Если эти цифры подтвердятся, то это намного меньше, чем во время аналогичных акций в прошлые выходные.

В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.

Как сообщалось, все магазины на Елисейских полях закрыты, причем владельцы постарались защитить витрины, чтобы хулиганы их не сломали.

На прошлой неделе в центре французской столицы прошла масштабная демонстрация "Желтых жилетов", протестующих против повышения цен на бензин. Во время беспорядков многие магазины понесли существенный ущерб. В эти выходные полицейские предприняли в центре Парижа жесткие меры по обеспечению безопасности. Такая обстановка, видимо, отпугнула многих протестующих, решивших не приходить в центр Парижа, отмечают СМИ.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Желтый жилет на активистах стал признаком принадлежности к участникам этой акций протеста по всей стране.

 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа, сообщил премьер Франции Эдуар Филипп. По его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госконтроль подвёл итоги проверок. Возбуждено 13 уголовных дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика