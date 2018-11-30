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Почти сто граждан России не смогли въехать на Украину

01.12.2018 16:47 — Разное | Интерфакс  
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Украинские пограничники после усиления контроля на госгранице не пропустили на территорию Украины 99 граждан Российской Федерации, сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба продолжает выполнять задачи по усиленному пограничному контролю на госгранице. Всего непосредственно на границе с Россией не было пропущено 99 граждан Российской Федерации. Подавляющее большинство из них не смогло подтвердить цели своей поездки в Украину, часть не имела необходимых документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, кто превысил срок пребывания в нашей стране", - заявил он в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

В то же время, по его словам, в направлении Украины пересекли госграницу более 780 россиян.

Кроме того, Демченко утверждает, что на протяжении пятницы российская сторона не пропустила на свою территорию почти 40 граждан Украины, а всего за последние три дня - более 110 граждан.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

 

 
 
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Украинские пограничники после усиления контроля на госгранице не пропустили на территорию Украины 99 граждан Российской Федерации, сообщил руководитель...
 
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