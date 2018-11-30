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В Брюсселе подготовили резолюцию с требованием остановить "Северный поток — 2"

01.12.2018 18:11 — Разное | Ежедневник  
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В Брюсселе подготовили резолюцию с требованием остановить "Северный поток — 2"

В Европарламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией. В документе содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2".

Проект внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете, пишет РИА "Новости". 

Автор инициативы предлагает ЕП зафиксировать в резолюции "О состоянии отношений РФ и ЕС" положение о том, что "Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, но "Северный поток — 2" усиливает зависимость союза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза, и поэтому должен быть остановлен".

Европарламенту также предлагается утвердить в документе формулировку о поддержке "скорейшего завершения создания интегрированного Европейского энергетического союза, который в будущем будет включать восточных партнеров".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим " Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Ранее лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, кандидат на пост нового главы Европейской комиссии, призвал страны ЕС после инцидента в Керченском проливе пересмотреть инвестиции в строительство газопровода "Северный поток — 2".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

 
 
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В Европарламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией. В документе содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2".
 
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