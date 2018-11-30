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В Солигорске пройдет концерт «Рок против наркотиков и СПИДа»
01.12.2018 — Разное | Soligorsk News
22 ноября 2018 11:09 1026
В Солигорске пройдет концерт «Рок против наркотиков и СПИДа»
1 декабря в городе Солигорске пройдет концерт Рок концерт «Серебряные струны», посвященный Международному дню борьбы со СПИДом . Место проведения: ГУДО «ЦТДиМ Солигорского района» (Дом пионеров). Организаторы мероприятия — Солигорский РК ОО «БРСМ» и ГУДО «ЦТДиМ Солигорского района».
В концерте принимают участие Наше лето, E’roze, Йожкин Кот, Виктор Алемасов и другие.
Место проведения: ГУДО «ЦТДиМ Солигорского района» (Дом пионеров).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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22 ноября 2018 11:09 1026 В Солигорске пройдет концерт «Рок против наркотиков и...
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