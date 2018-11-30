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В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

01.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства презентовали новую книгу Нины Ковалевой «Як купалi ў купелi».  Этот поэтический сборник вышел к юбилею известной горецкой поэтессы. Средства на издание были собраны с помощью краундфандинговой платформы «Талака».

 

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова

 

 

 

 

 
 
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  Сегодня в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства презентовали новую книгу Нины Ковалевой «Як купалi ў купелi».  Этот поэтический сборник вышел к...
 
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