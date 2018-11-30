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В Горках презентовали новую книгу Нины Ковалевой. Фоторепортаж
01.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства презентовали новую книгу Нины Ковалевой «Як купалi ў купелi». Этот поэтический сборник вышел к юбилею известной горецкой поэтессы. Средства на издание были собраны с помощью краундфандинговой платформы
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства презентовали новую книгу Нины Ковалевой «Як купалi ў купелi». Этот поэтический сборник вышел к...
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