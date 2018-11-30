|
А вы уверены, что правильно готовите блюда с картофелем?
Новости Великобритании. Сегодня мы поговорим о том овоще, который составляет значительную часть пищевого рациона народов Северного полушария, первым был выращен в космосе и входит в число самых распространённых стереотипов о Беларуси. Речь пойдёт про картофель.
Как
Есть сотни сортов этого овоща, но в зависимости от содержания в нём крахмала выделяются две крупные категории.
1. Крахмалистый (мучнистый).
В эту категорию попадает картофель с высоким содержанием крахмала (около 22% массы клубня). Такая картошка сухая и слоистая, а при термической обработке получается зернистая текстура. Если посмотреть на это под микроскопом, то молекулы крахмала будут высасывать влагу из соседних участков тканей, которые начнут крошиться. В этом причина сухости и рассыпчатости картофеля, относящегося к данной категории.
Образцом можно считать сорт «Russet» с красноватой кожурой.
Данный сорт отлично подходит для приготовления его во фритюре. В этом картофеле мало воды, поэтому при контакте с кипящим маслом большая её часть выкипает до появления на овоще корочки. В то же время, каждый кусочек успевает как следует пропариться.
Этот сорт картошки, благодаря плотной мякоти, хорошо подходит для прожаривания и приготовления чипсов. Также крахмалистый картофель – отличный вариант для запекания и приготовления пюре.
А вот варить такую картошку для салата не рекомендуется – впитает в себя воду и развалится. Для салата лучше выбрать картофель восковых сортов с тонкой кожицей и водянистой мякотью. Это и есть второй тип.
2. Восковой.
В овоще этой категории 16% крахмала, он подойдёт в салат, т. к. при варке целостность ткани овоща не пострадает. В отличие от крахмалистого типа, этот картофель водянистый, но отлично держит форму при варке. Чтобы в восковом картофеле началось расщепление в клетках крахмальных зёрен, потребуется более высокая температура, чем для того же самого у мучнистого типа (разница около 12°C).
И немного о космосе. Впервые в космосе картофель был выращен в 1995 году, однако и в наше время совершенствуется технология выращивания данного овоща в условиях невесомости.
Поскольку человечество надеется в будущем колонизировать другие планеты (или хотя бы побывать на них), нужно найти способ обеспечить людей на космических кораблях едой. Разумеется, можно взять огромные запасы пищи с Земли, но ситуации бывают разные и надёжнее получать пищу прямо на борту космического аппарата.
В этом причина многочисленных экспериментов по выбору наиболее подходящего сорта картофеля для выращивания его в невесомости.
Несколько лет назад в США была продана фотография картофеля.
Новости по теме
Экопродукты в Беларуси. Как растёт гречка, голубика и какую белорусскую колбасу предпочитает Жерар Депардьё?
Консервированный спиртом, с ягодами, с салом. В белорусских магазинах продают больше 2 тысяч наименований хлеба
‡агрузка...
Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»
«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли
На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные
В Петербурге закрыли сезон навигации и свели мосты
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами
В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт
Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям
Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Сегодня мы поговорим о том овоще, который составляет значительную часть пищевого рациона народов Северного полушария, первым был выращен...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)