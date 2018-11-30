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А вы уверены, что правильно готовите блюда с картофелем?

01.12.2018 17:55 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Сегодня мы поговорим о том овоще, который составляет значительную часть пищевого рациона народов Северного полушария, первым был выращен в космосе и входит в число самых распространённых стереотипов о Беларуси. Речь пойдёт про картофель.  

Как сообщает BBC Future, при приготовлении блюд с картошкой люди часто не учитывают её сорт, а ведь он может существенно повлиять на процесс приготовления и получившееся блюдо.  

Есть сотни сортов этого овоща, но в зависимости от содержания в нём крахмала выделяются две крупные категории.  

1. Крахмалистый (мучнистый).  

В эту категорию попадает картофель с высоким содержанием крахмала (около 22% массы клубня). Такая картошка сухая и слоистая, а при термической обработке получается зернистая текстура. Если посмотреть на это под микроскопом, то молекулы крахмала будут высасывать влагу из соседних участков тканей, которые начнут крошиться. В этом причина сухости и рассыпчатости картофеля, относящегося к данной категории.  

Готовим картофельные сферы с беконом и сыром  

А вы уверены, что правильно готовите блюда с картофелем?

Образцом можно считать сорт «Russet» с красноватой кожурой.  

Данный сорт отлично подходит для приготовления его во фритюре. В этом картофеле мало воды, поэтому при контакте с кипящим маслом большая её часть выкипает до появления на овоще корочки. В то же время, каждый кусочек успевает как следует пропариться.  

Готовим испанский омлет с картошкой  

Этот сорт картошки, благодаря плотной мякоти, хорошо подходит для прожаривания и приготовления чипсов. Также крахмалистый картофель – отличный вариант для запекания и приготовления пюре.  

А вот варить такую картошку для салата не рекомендуется – впитает в себя воду и развалится. Для салата лучше выбрать картофель восковых сортов с тонкой кожицей и водянистой мякотью. Это и есть второй тип.  

Рецепт необычной картофельной запеканки  

2. Восковой.  

В овоще этой категории 16% крахмала, он подойдёт в салат, т. к. при варке целостность ткани овоща не пострадает. В отличие от крахмалистого типа, этот картофель водянистый, но отлично держит форму при варке. Чтобы в восковом картофеле началось расщепление в клетках крахмальных зёрен, потребуется более высокая температура, чем для того же самого у мучнистого типа (разница около 12°C).  

Готовим картофельные шанежки и огуречный соус  

А вы уверены, что правильно готовите блюда с картофелем?

И немного о космосе. Впервые в космосе картофель был выращен в 1995 году, однако и в наше время совершенствуется технология выращивания данного овоща в условиях невесомости.  

Поскольку человечество надеется в будущем колонизировать другие планеты (или хотя бы побывать на них), нужно найти способ обеспечить людей на космических кораблях едой. Разумеется, можно взять огромные запасы пищи с Земли, но ситуации бывают разные и надёжнее получать пищу прямо на борту космического аппарата.  

Готовим филе, запанированное картофелем  

В этом причина многочисленных экспериментов по выбору наиболее подходящего сорта картофеля для выращивания его в невесомости.  

Несколько лет назад в США была продана фотография картофеля. 

Снимок купили за миллион долларов – подробности здесь.  
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Новости Великобритании. Сегодня мы поговорим о том овоще, который составляет значительную часть пищевого рациона народов Северного полушария, первым был выращен...
 
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