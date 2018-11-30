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В Лошице-5 планируют снести более 100 частных домов. Что нужно знать жителям об отселении

01.12.2018 19:03 — Разное | Партизан  
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О предстоящем сносе домовладений в Лошице-5 и нюансах отселения жителей корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в УКС Ленинского района.

В Лошице-5 планируют снести более 100 частных домов. Что нужно знать жителям об отселении
Это предприятие выступает заказчиком по строительству новых объектов на территории Лошицы-5 и сносу существующих домовладений. В перспективе все усадьбы микрорайона, которые в основном расположены на ул. Чижевских, планируется снести. По большинству из них уже появилась конкретика.

Как сообщила ведущий юрисконсульт ГП «УКС Ленинского района г. Минска» Лариса Жук, сейчас готовится акт выбора места размещения земельного участка. Под снос подпадают 108 домовладений. Какие именно, станет известно к концу текущего года. По заказу УКС специалисты РУП «Проектный институт Белгипрозем» проводят ориентировочную оценку их стоимости. В первом квартале 2019-го собственникам этих усадеб направят копии решения о предстоящем изъятии земельного участка. Можно будет готовиться к переезду в течение предстоящих двух лет — таков срок действия акта выбора.


— Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 02.02.2009 № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд», после получения решения о предстоящем изъятии на собственника налагаются определенные обязательства, — отмечает Л. Жук. — Так, он должен в течение месяца собрать пакет документов и предоставить их в УКС Ленинского района. Это свидетельство о государственной регистрации, выписка из единого госрегистра, паспорта зарегистрированных в жилом помещении собственников и членов их семей, технический паспорт, выписка из лицевого счета. На основании данных документов застройщик будет подбирать варианты жилья для отселяемых граждан. Следует иметь в виду: если домовладелец улучшит жилищные условия, это не повлечет увеличения размера компенсации при сносе. Кроме того, собственник сносимого объекта не вправе без согласия местного исполнительного комитета производить его раздел, продажу, мену, дарение и так далее. Будут ограничения и по регистрации новых жильцов.

Взамен подлежащего сносу дома владельцам предоставят квартиры, и необязательно в Ленинском районе. Законодательством предусмотрено, что жилье предоставляется в данном населенном пункте, то есть в Минске. Еще одно требование — это должны быть квартиры типовых потребительских качеств. Причем УКС Ленинского района как застройщик предлагает чаще всего варианты в новостройках, отмечает Л. Жук.



Рассмотрим некоторые нюансы. Общая площадь получаемой в собственность квартиры должна быть не меньше общей площади жилья, из которого отселяют. Однако в определенных случаях у владельца есть выбор. Например, частный дом в 150 кв. м, в котором зарегистрировано 5 человек. Им в обязательном порядке предоставят квартиру площадью 75 кв. м из расчета 15 кв. м на одного жителя, а за остальные 75 кв. м можно получить денежную компенсацию согласно оценочной стоимости. Вместе с тем, если в доме в 80 кв. м на законных основаниях проживают 8 человек, им положено жилье площадью 130 кв. м. Это может быть как одна квартира, так и несколько, например трехкомнатная и однокомнатная.

В одном домовладении, в частности блокированном, могут проживать несколько семей и иметь доли в праве собственности на весь дом. Это обстоятельство не является основанием для предоставления отдельной квартиры каждому собственнику, обращает внимание специалист УКС. Такую возможность имеют только те, кто произвел вычленение своей доли в виде изолированного помещения с отдельной кухней, входом, получил на это помещение техпаспорт и свидетельство о государственной регистрации. Вычлененная таким образом жилплощадь становится автономной квартирой со всеми вытекающими правами при ее сносе.


— Какие-то спорные ситуации, связанные с отселением, возникают крайне редко, — констатирует Л. Жук. — В основном это разногласия между собственниками, имеющими жилье в общей долевой собственности, по поводу выбора компенсации. Например, один из них хочет квартиру взамен, другой — денежную компенсацию. Иногда подлежащие отселению жители не соглашаются переезжать в другой район. Такие споры решаются в судебном порядке. Как показывает практика, решение принимается в пользу организации-застройщика в соответствии с действующим законодательством.

Фото Сергея Пожоги

 
Теги: Минск
 
 
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О предстоящем сносе домовладений в Лошице-5 и нюансах отселения жителей корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в УКС Ленинского района.
 
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