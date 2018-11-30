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Лукашенко назвал ЕС одной из опор планеты
Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил приверженность многополярному миру.
«Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: «Как так?!» Они же санкции ввели против Беларуси, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда за многополярный мир. Меня «долбали» американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы — за многополярный мир, россияне за это выступают», — сказал Лукашенко.
По его словам, Евразийский экономический союз представляет собой одну из опор многополярного мира, наряду с США, Китаем, Россией, отчасти Индией,
«И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор — ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз — может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке — с другими. Но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Евросоюза, экономка может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно», — сказал Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил приверженность многополярному миру.
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