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Лукашенко назвал ЕС одной из опор планеты

01.12.2018 18:49 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил приверженность многополярному миру.

Лукашенко назвал ЕС одной из опор планеты
«Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: «Как так?!» Они же санкции ввели против Беларуси, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда за многополярный мир. Меня «долбали» американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы — за многополярный мир, россияне за это выступают», — сказал Лукашенко.

По его словам, Евразийский экономический союз представляет собой одну из опор многополярного мира, наряду с США, Китаем, Россией, отчасти Индией,пишет Наша нива.


«И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор — ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз — может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке — с другими. Но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Евросоюза, экономка может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно», — сказал Александр Лукашенко.


 
 
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Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил приверженность многополярному миру.
 
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