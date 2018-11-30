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Президент Туркменистана приехал на заседание на велосипеде

01.12.2018 18:14 — Разное | Партизан  
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приехал на заседание правительства на велосипеде.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Газета отмечает, что «к зданию Кабинета Министров глава государства из Дворцового комплекса «Огузхан» отправился ранним утром на велосипеде».

«Как подчеркивает президент, регулярные занятия спортом благотворно влияют на здоровье человека. В этом глава государства подает наглядный пример туркменистанцам, демонстрируя преимущества здорового и активного образа жизни», - пишет «Нейтральный Туркменистн».

Расстояние между Дворцовым комплексом «Огузхан» и зданием кабинета министров Туркменистана составляет несколько сотен метров.


В настоящее время в Туркменистане к велосипеду особое отношение. Генеральная ассамблея ООН на 72-ой сессии (по инициативе Туркменистана) приняла резолюцию об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда. А сейчас (по инициативе главы государства) в стране идет работа по установлению в Ашхабаде монумента, посвященного Всемирному дню велосипеда. Предположительно, монумент будет открыт 3 июня 2019 года.


 
 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приехал на заседание правительства на велосипеде.
 
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