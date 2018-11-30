ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы лучшие пляжи в мире

01.12.2018 18:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Крупнейшее в Канаде турагентство Flight Network составило список 100 лучших в мире пляжей. Об этом сообщает The Sun.

Фото: @the.beachman.life / Instagram

Первое место в 2018 году занял пляж Затонувших Кораблей (Shipwreck) на греческом острове Закинф. За ним последовала Белая гавань (Whitehaven Beach) в штате Квинсленд, Австралия. На третье место попал Затерянный пляж (Hidden Beach) в Эль Нидо, Филиппины.

Четвертую строчку занял Прайя до Санчо в бразильском штате Пернамбуку, пятую — пляж Тулум в Мексике. Шестым оказался пляж британской заморской территории Теркс и Кайкос под названием Грейс Бэй, седьмым — Севен Майл на Ямайке.


Также в первую десятку попали Анс Сурс д'Аржан на Сейшельских островах, пляж в заливе Майя в Таиланде и Варадеро на Кубе.
Ранее в ноябре издание New York Post опубликовало список лучших скрытых от туристов пляжей мира, составленный экспертом индустрии путешествий Лотти Гросс. В первую очередь Гросс обратила внимание на пляжи мексиканского города Мацунте. Девушка посоветовала отправиться туда вместо переполненных отдыхающими курортов Канкун и Косумель.


 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшее в Канаде турагентство Flight Network составило список 100 лучших в мире пляжей. Об этом сообщает The Sun.
 
Новости дня
Новости разные
 
А вы уверены, что правильно готовите блюда с картофелем?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика