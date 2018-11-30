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Для пинских дошколят закупили яблоки по цене в три раза выше рыночной

01.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пинское управление по образованию проверяет Комитет госконтроля.


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Для пинских дошколят закупили яблоки по цене в три раза выше рыночной

Фото иллюстрационное

Агентство теленовостей, в эфире канала «Беларусь 1» удивилосьтому, как в урожайный на яблоки год можно было закупить полезный фрукт втридорога.

Оказалось, во всём виноват посредник. Тендер на поставки в пинские детские сады (а их в городе порядка 30) выиграла частная фирма-посредник. Заказчик объявил условия конкурса закупок, прописал объ`мы поставок. Но ограничения по цене указано не было.

В результате тендер выиграла компания, которая выставила цену на яблоки в размере 1 рубль 70 копеек за кило.

А, например, ОАО «Почапово», которое находится в Пинском районе, в этом году вырастило 30 тысяч тонн яблок и готово было продавать их в детские дошкольные учреждения по 55 копеек с НДС за килограмм.

Почему этого не произошло? Сотрудники Пинского межрайонного комитета госконтроля рассказывают, что в тендере было указано, что продукты в детские сады должны завозиться ежедневно к 11.00 утра.

Это жёсткое условие отпугивало производителей, и они не могли делать поставки напрямую. Мелкие партии товара и ежедневная доставка по десяткам адресов удорожала логистику. Поэтому конкурс выиграл более гибкий посредник.

Правда, контрольные мероприятия КГК выявили, что фирмы-посредники, выигравшие тендер, не всегда выполняли это требование, а завозили продукты раз в неделю, а по некоторым позициям - раз в месяц.

Контролёры считают, что по условиям поставки можно было договориться непосредственно с производителем.

В данный момент по факту закупок Пинским управлением по образованию проводится проверка, по её результатам будет дана правовая оценка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

 
Теги: Новости
 
 
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Пинское управление по образованию проверяет Комитет госконтроля. Фото иллюстрационное Агентство теленовостей, в эфире канала «Беларусь 1» удивилосьтому, как в...
 
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