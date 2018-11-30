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ДТП в Лунинце произошло рядом со школой

01.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Два «Опеля» столкнулись 1 декабря под окнами средней школы №1 и райотдела Следственного комитета, в 30-ти метрах от отделения ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61143.php

ДТП в Лунинце произошло рядом со школой

Ст.госавтоинспектор ГАИ Лунинецкого РОВД Андрей Конопацкий прокомментировал Медиа-Полесью:

- «Опель-Зафира» под управлением 27-летнего жителя города Минска, двигаясь по улице Гагарина, подъезжая к перекрёстку, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Опель-Вектра», которым управлял 27-летний лунинчанин.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Авария произошла неподолёку от дорожного обозначения «школа». Напротив школы размещается райотдел Следственного комитета, а в 30 метрах – отделение ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61143.php

ДТП в Лунинце произошло рядом со школой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61143.php

ДТП в Лунинце произошло рядом со школой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61143.php

ДТП в Лунинце произошло рядом со школой

Оба автомобиля перемещались на зимних шинах.

Андрей Конопацкий напомнил, что в эти дни проходит комплекс специальных мероприятий «Жизнь дороже шин».

 
Теги: Минск
 
 
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Два «Опеля» столкнулись 1 декабря под окнами средней школы №1 и райотдела Следственного комитета, в 30-ти метрах от отделения ГАИ. Ст.госавтоинспектор ГАИ...
 
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