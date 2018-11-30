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ДТП в Лунинце произошло рядом со школой
01.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Два «Опеля» столкнулись 1 декабря под окнами средней школы №1 и райотдела Следственного комитета, в 30-ти метрах от отделения
Ст.госавтоинспектор
- «Опель-Зафира» под управлением 27-летнего жителя города Минска, двигаясь по улице Гагарина, подъезжая к перекрёстку, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Опель-Вектра», которым управлял 27-летний лунинчанин.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Авария произошла неподолёку от дорожного обозначения «школа». Напротив школы размещается райотдел Следственного комитета, а в 30 метрах – отделение ГАИ.
Оба автомобиля перемещались на зимних шинах.
Андрей Конопацкий напомнил, что в эти дни проходит комплекс специальных мероприятий
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Два «Опеля» столкнулись 1 декабря под окнами средней школы №1 и райотдела Следственного комитета, в 30-ти метрах от отделения ГАИ. Ст.госавтоинспектор ГАИ...
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