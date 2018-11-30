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Разбираемся, как теперь комментить на сайте Виртуальный Брест и что для этого надо

01.12.2018 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пока различного рода эксперты нахваливают изменения в закон о СМИ, которые вступили в силу в Беларуси с 1 декабря 2018 года, мы с вами пытаемся понять - как жить дальше в новых условиях. Что изменилось для "рядового пользователя"?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61142.php

Разбираемся, как теперь комментить на сайте Виртуальный Брест и что для этого надо

Прежде всего - введена обязательная активация учетной записи пользователя посредством смс (с привязкой номера телефона), ну и конечно - отключена возможность комментирования для гостей (неавторизованных пользователей). Давайте "по шагам" попробуем посмотреть, как происходит этот процесс и насколько он может быть сложен.

Для чего мне регистрироваться?

Чтобы иметь возможность комментировать (высказывать своё мнение) на сайте, как и прежде - свободно и независимо, и не боясь последствий. На самом деле ничего не меняется - как раньше вас могли "найти", только другим способом, так и сейчас "найдут". Поэтому думайте, что пишите, а не пишите, что думаете. В конце концов - ваше мнение это только ваше мнение, и если вы не готовы отвечать за свои слова, тогда какой вообще смысл пытаться?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61142.php

Разбираемся, как теперь комментить на сайте Виртуальный Брест и что для этого надо

Кроме этого, вы сможете отключить блок рекламы на абсолютно законных основаниях, чего не делает больше никто в Беларуси, насколько нам известно. Мы своих пользователей ценим больше, чем рекламодателей. Те приходят и уходят, а с вами нам жить дальше :-) Это не новшество, это было всегда. Ещё регистрация позволит вам установить собственную картинку (аватарку), которая будет появляться рядом с вашими письменами. Раньше зарегистрированным пользователям нельзя было "минусовать", но с 1 декабря эта "фишка" отменена, запрет остался только для зарубежных пользователей.

Что будет если я не зарегистрируюсь

Ничего, вы сможете пользоваться сайтом, но никогда никому не ответите в комментариях, а это печально. Многие боятся "светить" номер телефона, предполагая, что он может оказаться в тех или иных базах по рекламным рассылкам. Но поверьте, мы тут и сами боремся с подобными рассылками и не станем передавать ваши номера бизнесменам ни за какие "коврижки". Тем, кто боится определённого рода органов - не сомневайтесь, про вас и так уже кому следует известно, так что можете сильно не париться на этот счет. Сливы в медиапространство записей разговоров вполне себе обычных людей тому подтверждение. Так что уж тут вы точно свой номер не "засветите", потому что он давно есть у того, кому следует.

Почему многое не автоматизировано на сайте?

Потому что мы не успеваем переписывать программное обеспечение, то один закон примут, то другой. Ресурсы разработчиков ограничены, и кроме того, важнее всего обеспечить функционирование сайта. Со временем постараемся доделать многое из того, что сейчас делается исключительно по запросу администратору. Впрочем, не стесняйтесь звонить-писать: всем помогут и подскажут.

Хочу. С чего начать?

Сверху каждой страницы есть кнопка Вход / регистрация, надо жать на неё.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61142.php

Разбираемся, как теперь комментить на сайте Виртуальный Брест и что для этого надо

Попадаем на универсальную страницу, где потом вы будете вводить логин и пароль, а сейчас надо зарегистрироваться. Вот скриншот с этой страницы:

Разбираемся, как теперь комментить на сайте Виртуальный Брест и что для этого надо

Чтобы перейти на страницу, можно кликнуть на эту картинку. Итак, как видите, надо выбрать логин (его параметры тут же и описаны) и ввести свой номер телефона (если он белорусский). Зарубежные телефоны пока активируем исключительно вручную по запросу. Если вы что-то сделаете неверно, вы получите соответствующее сообщение об ошибке, и возможность её исправить. Читаем все необходимые нам правила и политику конфиденциальности, затем вводим все нужные сведения, и...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61142.php

Разбираемся, как теперь комментить на сайте Виртуальный Брест и что для этого надо

Изучаем кратенькую инструкцию и ожидаем, когда на ваш телефон поступит цифровой код для продолжения регистрации. Но вводится он не тут, надо нажать зелёную кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. Делаем...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61142.php

Разбираемся, как теперь комментить на сайте Виртуальный Брест и что для этого надо

Вот именно в этом месте нужно ввести код, который вам пришел по смс на указанный вами номер. И на этом всё. Итак, у вас остаются - логин и пароль из того-же смс-сообщения, чтобы вы не потеряли его, можно где-то записать, или запомнить, а лучше - поменять на свой (вводим в поле и жмём "сменить пароль"). Ещё можно добавить свой e-mail и очень желательно - отображаемое имя. Это может быть какая-то строка, которая будет показываться вместо неудобного и непонятного логина. Если вы захотите добавить аватар - обращайтесь в контакты к администратору.

СМС не приходит, что мне делать, всё пропало?

Нет, варианты есть. Вы уверены, что ваш телефон в сети, включен, он не заблокирован и вообще способен принимать смс? А вы проверьте, а ту у нас тут уже ряд случаев, когда всё было просто, а смс никак не приходили. Но даже если и так - вообще не проблема. Пишите смс или звоните на номер +375297257073 и вас активируют вручную. Можно обратиться по вайберу, главное с указанного номера.

А как с мобильной версией?

Там работает авторизация, но нет регистрации. Другими словами, вам надо перейти из мобильной версии в обычную, и пройти процедуру регистрации, а затем уже пользоваться логином и паролем или в обычной, или в мобильной версии. Либо зарегистрироваться на компьютере, а потом пользоваться на телефоне авторизацией.

Если я забыл пароль, то что?

Плохо, но не смертельно. Восстановления пароля автоматическом способом, как на большинстве сайтов, у нас пока нет. Но реализация в процессе, и для нас это будет первостепенной задачей сразу после того, как разберемся с этой смс-авторизацией. На данный момент звоните-пишите в контакты, вам поменяют пароль (он хранится в зашифрованном виде). Кстати, не пытайтесь сделать пароль слишком уж сложным - не тот случай. Вряд-ли какие-то хакеры будут подбирать доступ к вашему логину, чтобы написать от вашего имени что-то нехорошее. Хотя... На всякий случай - не забывайте жать на кнопку ВЫХОД, которая там же, где и ВХОД.

А если я смогу разместить комментарий как гость?

О, мы вас поздравляем... Вы только что учинили деяние, которое попадает под действие УК Республики Беларусь. Несанкционированный взлом и доступ к компьютерным сетям. И штрафом тут не получится отделаться - только срок. Но есть способ лучше! Мы, естественно, зафиксируем вашу попытку, и передадим сведения куда следует, если только вы не обратитесь к нам, и не сообщите об обнаруженной вами возможности несанкционированного доступа. В таком случае это уже не будет вашей бедой - а только нашей, будем устранять обнаруженную вами "дыру" в программном обеспечении.

Как быть тем, у кого нет телефона или зарубежным пользователям?

Редко, но бывает, что у человека нет номера мобильного телефона, но он желает общаться. Тогда прозвоните нам на +375297257073 - и для вас приготовим логин с активацией посредством домашнего телефона (с проверкой голосом). С зарубежными пользователями тоже есть вариант - читайте это.

Будут ли модерироваться комментарии и удаляться пользователи

Пока этот вопрос прорабатывается - будем смотреть по обстановке. В идеале модерация отменяется (модераторов уже нет, работает только программный комплекс контроля). Удаляться учётные записи пользователей будут за нарушение условий политики конфиденциальности или правил сайта. Некоторые номера телефонов уже добавлены в "стоп-лист". Обещаем не зверствовать, если только с вашей стороны будет адекватное и культурное поведение. Ну и как всегда, если что - звоните, выход будет найден!

Приятного общения!

 
 
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