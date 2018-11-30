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На питание - 336 рублей в месяц. Какие доходы и траты у средней белорусской семьи
В Беларуси средняя семья ежемесячно располагает суммой в 1199 рублей в месяц, сообщает Белстат. При этом у городского населения эта сумма в январе-сентябре этого года составляла 1283 рубля в месяц, а у жителей деревень — 982 рубля в месяц.
Денежные расходы в расчете одну семью составили 1 133,1 рубля в месяц, из которых 855,2 рубля (75,5%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,3%, на покупку непродовольственных товаров — 32%, на оплату услуг — 25,7%. То есть на питание у среднестатистической белорусской семьи уходит ежемесячно порядка 336 рублей.
Напомним, среднестатистический белорус в январе-октябре ежедневно
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В Беларуси средняя семья ежемесячно располагает суммой в 1199 рублей в месяц.
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