Вашингтон вышел на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа

Представители администрации США вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном", - заявил помощник президента.

На уточняющий вопрос о том, с чьей стороны исходила инициатива таких контактов, Ушаков ответил: "От американцев".

В то же время, он затруднился сказать, когда может встать вопрос о новой встрече президентов России и США.

"Мы выразили сожаление, что не удалось (двум президентам на саммите - ИФ) обстоятельно поговорить", - сообщил он.

"Посмотрим, как дальше будут строиться планы", - добавил помощник президента.

Ранее на этой неделе Трамп из-за инцидента в Керченском проливе отменил намечавшуюся в рамках саммита полномасштабную встречу с российским президентом.