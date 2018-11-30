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Вашингтон вышел на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа
Представители администрации США вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном", - заявил помощник президента.
На уточняющий вопрос о том, с чьей стороны исходила инициатива таких контактов, Ушаков ответил: "От американцев".
В то же время, он затруднился сказать, когда может встать вопрос о новой встрече президентов России и США.
"Мы выразили сожаление, что не удалось (двум президентам на саммите - ИФ) обстоятельно поговорить", - сообщил он.
"Посмотрим, как дальше будут строиться планы", - добавил помощник президента.
Ранее на этой неделе Трамп из-за инцидента в Керченском проливе отменил намечавшуюся в рамках саммита полномасштабную встречу с российским президентом.
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Представители администрации США вышли на контакт с администрацией Кремля после несостоявшейся встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил...
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