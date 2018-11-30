Не договорились — ОДКБ останется без генерального секретаря до 2019 года

Представители стран-участниц ОДКБ встретятся в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ. Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.





«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян.





Более того, он добавил, что встречи в рамках ОДКБ не запланированы до 31 декабря, поэтому имя нового генерального секретаря организации не будет известно до нового года.





Прежний генсек Юрий Хачатуров отозван Арменией с должности 2 ноября. Ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.





Сейчас пост главы ОДКБ оспаривается между Арменией (которая хочет назначить вместо Хачатурова другого) и Беларусью (которая идет следующей по алфавитному порядку в выдвижении генерального секретаря ОДКБ). Данный вопрос уже привёл к напряжению между официальным Минском и Ереваном.



