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Не договорились — ОДКБ останется без генерального секретаря до 2019 года

01.12.2018 19:53 — Разное | Партизан  
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Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года. Об этом РБК рассказал главный советник премьер-министра Армении Пашиняна Арсен Гаспарян.

Представители стран-участниц ОДКБ встретятся в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ. Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян.

Более того, он добавил, что встречи в рамках ОДКБ не запланированы до 31 декабря, поэтому имя нового генерального секретаря организации не будет известно до нового года.

Прежний генсек Юрий Хачатуров отозван Арменией с должности 2 ноября. Ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.

Сейчас пост главы ОДКБ оспаривается между Арменией (которая хочет назначить вместо Хачатурова другого) и Беларусью (которая идет следующей по алфавитному порядку в выдвижении генерального секретаря ОДКБ). Данный вопрос уже привёл к напряжению между официальным Минском и Ереваном.

 
 
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Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года. Об этом РБК рассказал главный советник...
 
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