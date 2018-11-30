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Прогноз погоды на 2 декабря: небольшой снег и до -13°С
Небольшой снег и до 13 градусов ниже нуля ожидается в воскресенье, 2 декабря, в нашей стране. Об этом сообщили в Белгидромете.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах, а днем главным образом по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой снег. По Брестскому и Гродненскому регионам местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица.
Ветер прогнозируется южный слабый до умеренного.
Будет по-прежнему холодно. В ночные часы столбики термометров покажут -5…-10°С, по западу при прояснениях дойдет до -11…-13°С. В середине дня ожидается -2…-7°С, по юго-западу температурный фон будет колебаться в диапазоне от -1°С до +1°С.
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Небольшой снег и до 13 градусов ниже нуля ожидается в воскресенье, 2 декабря, в нашей стране. Об этом сообщили в Белгидромете.
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