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Прогноз погоды на 2 декабря: небольшой снег и до -13°С

01.12.2018 19:43 — Разное | Партизан  
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Небольшой снег и до 13 градусов ниже нуля ожидается в воскресенье, 2 декабря, в нашей стране. Об этом сообщили в Белгидромете.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах, а днем главным образом по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой снег. По Брестскому и Гродненскому регионам местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица.

Ветер прогнозируется южный слабый до умеренного. 

Будет по-прежнему холодно. В ночные часы столбики термометров покажут -5…-10°С, по западу при прояснениях дойдет до -11…-13°С. В середине дня ожидается -2…-7°С, по юго-западу температурный фон будет колебаться в диапазоне от -1°С до +1°С.


 
 
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Небольшой снег и до 13 градусов ниже нуля ожидается в воскресенье, 2 декабря, в нашей стране. Об этом сообщили в Белгидромете.
 
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