Прогноз погоды на 2 декабря: небольшой снег и до -13°С

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах, а днем главным образом по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой снег. По Брестскому и Гродненскому регионам местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица.





Ветер прогнозируется южный слабый до умеренного.





Будет по-прежнему холодно. В ночные часы столбики термометров покажут -5…-10°С, по западу при прояснениях дойдет до -11…-13°С. В середине дня ожидается -2…-7°С, по юго-западу температурный фон будет колебаться в диапазоне от -1°С до +1°С.



