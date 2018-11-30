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В Борисовском районе мужчина выстрелил в человека и скрылся в лесу

01.12.2018 19:41 — Разное | Партизан  
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В Борисовском районе милиционеры задержали мужчину, который стрелял в человека из ружья, сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.



Происшествие случилось 29 ноября. В 23:40 в милицию позвонил 27-летний житель деревни Оздятичи и сообщил, что в него стреляли и он ранен. Он рассказал, что знает стрелка — это 40-летний житель соседней деревни Дроздино.

На место происшествия сразу выехало руководство борисовской милиции, сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Уже на месте выяснилось, что стрелок с оружием скрылся в лесу. На территории района был введен специальный план "Сирена". В помощь борисовской милиции были присоединены милиционеры близлежащих районов, а также сотрудники областного ОМОНа.

Злоумышленника искали в лесу и близлежащей местности. Автодороги района проверяли усиленные патрули ГАИ. Задержала мужчину одна из засадных групп из сотрудников уголовного розыска Борисовского РУВД. Милиционеры располагались возле одного из предполагаемых выходов мужчины из леса. "Злоумышленник сопротивления не оказывал. Оружия при нем обнаружено не было", — говорят в милиции. 


Мужчина признался, что охотничье ружье спрятал в одном из заброшенных домов неподалеку от своего жилья.

По предварительной информации, причиной происшествия стал затяжной конфликт между мужчинами на бытовой почве. Дополнительным катализатором мог стать алкоголь. Сообщается, что стрелок выпил перед тем, как идти на разборки.

Обстоятельства происшествия будут выяснять следователи. На задержанного мужчину возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

 
 
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В Борисовском районе милиционеры задержали мужчину, который стрелял в человека из ружья, сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.
 
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