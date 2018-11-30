В Минском районе 19-летний водитель не справился с управлением: погибли его отец и бабушка





сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев. Подробности sb.byофициальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.





За рулем Daewoo был 19-летний водитель со стажем вождения менее 2-х лет. Грузовик ехал в попутном направлении с ним.





- Жертвами аварии стали его 55-летний отец и 78-летняя бабушка. Сам водитель не пострадал. Причины аварии предстоит установить, проводится проверка. На Daewoo была всесезонная резина.





ГАИ Минской области в очередной раз напоминает водителям соблюдать особую осторожность, быть внимательными и выбирать скорость движения с учетом погоды и ситуации на дороге. Следует быть крайне осторожными перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. При ухудшении погоды водителям по возможности рекомендуется отказаться от того, чтобы садиться за руль. Кроме того, не следует парковать машины у края проезжей части, чтобы не создавать помех для движения снегоуборочной техники, которая сейчас массово работает на дорогах.





Напомним, что с 1 декабря на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины.







