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В Минском районе 19-летний водитель не справился с управлением: погибли его отец и бабушка

01.12.2018 19:28 — Разное | Партизан  
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В Минском районе на 31 км трассы М-14 неподалеку от агрогородка Петришки водитель на Daewoo Espero не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo FH.

 
Подробности sb.by сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

За рулем Daewoo был 19-летний водитель со стажем вождения менее 2-х лет. Грузовик ехал в попутном направлении  с ним.

- Жертвами аварии стали его 55-летний отец и 78-летняя бабушка. Сам водитель не пострадал. Причины аварии предстоит установить, проводится проверка. На Daewoo была всесезонная резина.

ГАИ Минской области в очередной раз напоминает водителям соблюдать особую осторожность, быть внимательными и выбирать скорость движения с учетом погоды и ситуации на дороге. Следует быть крайне осторожными перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. При ухудшении погоды водителям по возможности рекомендуется отказаться от того, чтобы садиться за руль. Кроме того, не следует парковать машины у края проезжей части, чтобы не создавать помех для движения снегоуборочной техники, которая сейчас массово работает на дорогах. 

Напомним, что с 1 декабря на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины.



 
 
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В Минском районе на 31 км трассы М-14 неподалеку от агрогородка Петришки водитель на Daewoo Espero не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo FH.
 
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