Волейболистки «Минчанки» потерпели выездное поражение 4-м туре суперлиги чемпионата России.



Фото: cev.eu

1 декабря в Екатеринбурге «Мничанка» в четырех сетах проиграла легендарной «Уралочке», которая является 11-кратным чемпионом СССР, 14-кратным чемпионом России и 8-кратным победителем Кубка европейских чемпионов. Тренирует «Уралочку» с 1969 года 80-летний уроженец Пружанского района Брестской области Николай Карполь, который в 1956 году переехал на Урал.

«Уралочка-НТМК» — «Минчанка» — 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:21).

Матч продолжался 1 час 54 минуты.

Очки в составе «Минчанки» набирали Богдана Анисова (18), Екатерина Сокольчик (17), Оксана Ковальчук (15), Анна Калиновская (11), Надежда Столяр (9), Вера Саликова (3).

Самой результативной в составе «Уралочки» стала Ксения Парубец (29 очков), второй показатель (22 балла) у воспитанницы минского волейбола Анастасии Гарелик, еще одна белоруска Анна Климец набрала 6 очков.

Виктор Гончаров (главный тренер «Минчанки»):

— Было тяжело, но мы играли на равных. Чего-то не хватило, сказался опыт «Уралочки». У нас опыта в таких играх гораздо меньше, поэтому не все получилось. В то же время уверен, что мы все-таки могли сегодня победить, но повторю, «Уралочка» — более опытная команда. Старт сезона для нашей команды оцениваю на 3 из 5 баллов. Нам не все удается, но мы выиграли несколько матчей, а сегодня, я думаю, должны были зацепить хотя бы еще одну партию, — приводит слова наставника официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Николай Карполь (главный тренер «Уралочки-НТМК»):

— Трудный матч. Нам удалось немного меньше ошибок допустить, чем команде из Беларуси. Но игра все равно тяжелая. Игра была равной, мог победить и соперник. Считаю, старт сезона для нас сложился в целом успешно. У нас, конечно, возникали проблемы с игроками, например, не сразу был свящующий. Но я думаю, в плей-офф мы все исправим, — сказал Николай Карполь.

Одержав 1 победу в 4 матчах, с 4 очками «Минчанка» расположилась в турнирной таблице российской суперлии на 8-й строке среди 12 команд.

«Уралочка» с 2 победами в 4 поединках набрала 7 очков и занимает 4-е место.