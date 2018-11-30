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Отношения с США осложнились после событий в Керченском проливе - Силуанов

01.12.2018 19:06 — Разное | Интерфакс  
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Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на российско-американских отношениях, но и Москва, и Вашингтон согласны с необходимостью объективного анализа этих событий, заявил журналистам на полях саммита "большой двадцатки" первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Вопрос взаимоотношений между нашей страной и США осложнился событиями в Черном море. Но все высказываются о том, чтобы эти события были полностью расследованы, и объективная ситуация по ним была в поле зрения наших лидеров", - сказал журналистам Силуанов.

Он добавил, что этой теме были посвящены во многом переговоры российского президента с другими лидерами.

"И этой теме, и объективной трактовке тех событий, которые имели место, поскольку, как становится понятно, объективность в оценке этих событий не всегда присутствовала в логике тех, кто считает это событие шагом к охлаждению наших отношений", - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщалось ранее на этой неделе, Дональд Трамп из-за инцидента в Керченском проливе отменил намечавшуюся в рамках саммита G20 полномасштабную встречу с российским президентом.

25 ноября недалеко от Керченского пролива в территориальных водах РФ российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом до 25 января 2019 года.

Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе - провокация киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными в свою очередь назвали провокацией действия России. Позицию Украины поддержали США и Евросоюз. В стране было введено военное положение сроком на 30 дней.

 
 
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Инцидент в Керченском проливе негативно отразился на российско-американских отношениях, но и Москва, и Вашингтон согласны с необходимостью объективного анализа...
 
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