Dikpig.Что такое интеллектуальный публичный харассмент и как с ним борются женщины

В Америке (и во всем остальном мире) развивается явление, которое журналисты The New York Times называют интеллектуальным харассментом . Рассказываем, как в 2018 году мужчины домогаются женщин при помощи айфонов, и как за это будут наказывать в США.

Женщины Нью-Йорка и других американских городов все чаще начали жаловаться на то, что незнакомые мужчины шлют им фото своих (но это не точно) пенисов при помощи AirDrop. Такой вид приставаний неформально называют киберфлешингом» но на законодательном уровне всех стран мира он пока никак не урегулирован. Так как dikpig не попадает под понятие эксгибиционизма.

Исследователи: dikpig – прямая объективация

Исследователи не согласны с буквой закона. Например, по мнению доктора психологии из Гарварда Джастина Лемиллера отправка пенисов – это форма объективации. Мол, мужчины некорректно оценивают уровень заинтересованности женщин в сексе, поэтому и делают эти вещи публично. Специалист Австралийского центра исследований секса, здоровья и общества Андреа Волинг попыталась объясним мотивацию мужчин, отправляющих откровенные фото. Андреа считает, что подобное поведение – форма знакомства, которое подкреплено мнением о том, что женщины часто смотрят порно и им приятно получать dikpig даже от незнакомцев. Также Волинг полагает, что некоторые мужчины под влиянием эротических видео начинают сомневаться в собственных гениталиях, после чего пытаются соотнести их с увиденным.

Как технологии изменили харассмент

Первый случай подобного интеллектуального харассмента произошел еще в 2015 году. И не в США, а в Великобритании. 34-летняя жительница Лондона Лоррейн Крайтон-Смит рассказала полиции, что во время поездки на работу получила два dikpig от незнакомца: «Я оставила AirDrop включённым, потому что до этого воспользовалась им, чтобы отправить фото другому владельцу айфона. Было ощущение, будто ко мне применили насилие». В 2017 году случаев отправки dikpig стало намного больше – и почти все происходят в Америке. Все очень просто: люди используют беспроводную технологию передачи файлов от Apple, запущенную в 2011 году.

AirDrop позволяет пересылать фотографии по Bluetooth и Wi-Fi владельцам устройств Apple, у которых эта функция включена. На Android-устройствах есть похожее, но не аналогичное приложение AirDroid. Те, кто обменивается снимками, должны быть на расстоянии не более 10 метров друг от друга. Поскольку AirDrop допускает анонимность, потенциальная жертва почти никогда не знает, кто именно прислал ей пенис.

Один из самых «ярких» случаев интеллектуального публичного харассмента произошёл с 31-летней актрисой и певицей Ребеккой Одорисио в метро Нью-Йорка. Пока она ехала домой в заполненном вагоне, ей пришло уведомление от AirDrop. Одорисио нажала «принять» и увидела фотографию эрегированного пениса . «Возникло чувство, будто меня ударили в живот», – позже рассказала женщина. 58-летняя Кате Ханнауэр получила «дикпик», пока ехала в метро из Бруклина на Манхэттен в вечерний час-пик. Американка даже удивилась: «Я была такая: и это в моём возрасте? Никто не домогался до меня уже долгое время».

Интересно, что случаи «виртуальных домогательств» в метро случаются и с мужчинами. Но они реагируют на них совсем иначе. Например, медик нью-йоркской пресвитерианской больницы Майкл Мэй, получив фотографию обнажённого мужчины, прикрывающего гениталии световым мечом, «подумал, что это смешно». А потом попробовал вычислить отправителя в толпе, но не смог: абсолютно все смотрели в свои телефоны.

Как в Америке будут наказывать за dikpig и как обезопасить себя в Беларуси

29 ноября в Городском совете Нью-Йорка представили законопроект, предполагающий штраф в тысячу долларов или год тюрьмы за такое правонарушение. «В старые времена вам нужно было достать длинное пальто и хорошие ботинки для бега [чтобы домогаться к незнакомцам]. Благодаря технологиям, вести себя жутко стало значительно проще», – рассказал СМИ республиканец Джозеф Борелли, который разработал этот закон вместе с демократ из Куинса.

В Беларуси пока что о подобном виртуальном эксгибиционизме не слышали. По крайне мере в СМИ об инцидентах не писали. Но, если вдруг вы опасаетесь потенциальной возможно стать жертвой такой объективации, рассказываем, как обезопасить себя. Все просто: нужно отключить функцию, которая принимает голые фото незнакомцев. Чтобы это сделать, возьмите свой айфон, зайдите в настройки, выберите «Основные» и найдите AirDrop. Затем полностью заблокируйте получение файлов или ограничте круг до пользователей из книги контактов.Также можно открыть пункт управления и зажать иконку Bluetooth. После этого откроется меню, в котором будет AirDrop. По нажатию на него появится возможность поменять настройки приватности.