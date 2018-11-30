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В Минском районе после столкновения легковушки и грузовика погибли два человека
Новости Беларуси. В Минском районе водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo FH. Два пассажира погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла вблизи агрогородка Петришки. Причины ДТП устанавливаются. Известно, что на легковом автомобиле Daewoo Espero была всесезонная резина.
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В Минском районе после столкновения легковушки и грузовика погибли два человека
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Новости Беларуси. В Минском районе водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo FH. Два пассажира погибли, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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