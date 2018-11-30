|
Google Pay может заработать в Беларуси раньше Apple Pay
Google может изменить свое отношение к белорусскому рынку и запустить свою платежную систему Google Pay. Как сообщают источники в банковских кругах, корпорация готова пересмотреть свое решение об отказе от запуска Google Pay в Беларуси, при условии, что Apple захочет запустить свой сервис раньше.
Как стало известно
В последнее время Mastercard проявляет большой интерес к развитию в Беларуси платежных сервисов и активно продвигает Samsung Pay. Нужно понимать, что сервис Samsung сильно ограничен модельным рядом смартфонов и часов, тогда как Google может сделать технологию простых платежей еще более доступной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Google может изменить свое отношение к белорусскому рынку и запустить свою платежную систему Google Pay. Как сообщают источники в банковских кругах, корпорация готова...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)