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Google Pay может заработать в Беларуси раньше Apple Pay

01.12.2018 20:49 — Разное | Партизан  
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Google может изменить свое отношение к белорусскому рынку и запустить свою платежную систему Google Pay. Как сообщают источники в банковских кругах, корпорация готова пересмотреть свое решение об отказе от запуска Google Pay в Беларуси, при условии, что Apple захочет запустить свой сервис раньше.



Как стало известно «СД», в Google ожидают, какое решение примет конкурирующая компания относительно белорусского рынка. Если Apple в первом квартале текущего года решит запустить Apple Pay, то Google должен анонсировать и предложить свою платформу раньше. Якобы, переговоры с Google уже идут, однако официально это никто не подтверждает. Формально позиция Google по отношению к Беларуси не изменилась, корпорация до сих пор считает страну не готовой для финансовых инноваций. Но на окончательное решение поискового гиганта могут повлиять не только конкуренты, но и платежные системы в лице Mastercard и Visa.

В последнее время Mastercard проявляет большой интерес к развитию в Беларуси платежных сервисов и активно продвигает Samsung Pay. Нужно понимать, что сервис Samsung сильно ограничен модельным рядом смартфонов и часов, тогда как Google может сделать технологию простых платежей еще более доступной.

 
 
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Google может изменить свое отношение к белорусскому рынку и запустить свою платежную систему Google Pay. Как сообщают источники в банковских кругах, корпорация готова...
 
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