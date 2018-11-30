Google Pay может заработать в Беларуси раньше Apple Pay

Как стало известно, в Google ожидают, какое решение примет конкурирующая компания относительно белорусского рынка. Если Apple в первом квартале текущего года решит запустить Apple Pay, то Google должен анонсировать и предложить свою платформу раньше. Якобы, переговоры с Google уже идут, однако официально это никто не подтверждает. Формально позиция Google по отношению к Беларуси не изменилась, корпорация до сих пор считает страну не готовой для финансовых инноваций. Но на окончательное решение поискового гиганта могут повлиять не только конкуренты, но и платежные системы в лице Mastercard и Visa.