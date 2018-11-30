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Месси, Роналду, Модрич — в символической сборной лучших игроков 2018 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоги опроса среди специалистов из 90 стран мира для определения символической сборной лучших игроков 2018 года.
Сборная 2018 года: Куртуа — Марсело, Серхио Рамос, Варан, Годин — Модрич, Э.Азар, Гризманн — Месси, Криштиану Роналду, Мбаппе.
Белорусский
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоги опроса среди специалистов из 90 стран мира для определения символической сборной...
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