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В Дом правосудия в Бресте для обвиняемых закупили «аквариумы»
Для Дома правосудия в Бресте закуплено 12 защитных изолирующих светопрозрачных кабин, в простонародье называемых аквариумами. Такая информация содержится на сайте госзакупок.
Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по закупке, победителем конкурса стало частное предприятие «Стеклотехстрой» из Минска. Общая стоимость предложения – 107 925,72 белорусских рублей.
Сейчас обвиняемые, к котором применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в судах Бреста на процессах находятся в металлических клетках, пишет
К слову, в настоящее время в Госдуму Российской Федерации внесен законопроект о запрете клеток и «аквариумов» в зале суда. Инициатива направлена на гуманизацию отношения к подсудимым. Европейский суд по правам человека ранее признавал содержание в клетках и светопрозрачных кабинах нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).
Комитет по правам человека признавал нарушением презумпции невиновности факты содержания в клетках в судебном заседании по белорусским делам, в том числе и по брестским.
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Для Дома правосудия в Бресте закуплено 12 защитных изолирующих светопрозрачных кабин, в простонародье называемых аквариумами. Такая информация содержится на...
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