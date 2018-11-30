Погранслужба Украины за три дня не пропустила почти ни одного россиянина





писал , что фракция «Народный фронт» Верховной рады призвала запретить въезд на Украину не только российским мужчинам, но и женщинам. Sobesednik.ru, что фракция «Народный фронт» Верховной рады призвала запретить въезд на Украину не только российским мужчинам, но и женщинам.





Как передает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, за последние три дня украинские пограничники отказали во въезде в страну практически всем россиянам. В частности, пересечь украинскую границу запретили 99% гражданам России.









По словам Демченко, россияне не смогли подтвердить цель визита на Украину, не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране.





При этом подчеркивается, что российские пограничники отказали во въезде 110 украинцам.



