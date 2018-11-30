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Погранслужба Украины за три дня не пропустила почти ни одного россиянина

01.12.2018 20:02 — Разное | Партизан  
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Украинские пограничники отказывают во въезде в страну 99% россиян в течение последних трех дней.

 
Sobesednik.ru писал, что фракция «Народный фронт» Верховной рады призвала запретить въезд на Украину не только российским мужчинам, но и женщинам.

Как передает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, за последние три дня украинские пограничники отказали во въезде в страну практически всем россиянам. В частности, пересечь украинскую границу запретили 99% гражданам России.


По словам Демченко, россияне не смогли подтвердить цель визита на Украину, не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране.

При этом подчеркивается, что российские пограничники отказали во въезде 110 украинцам.


 
 
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Украинские пограничники отказывают во въезде в страну 99% россиян в течение последних трех дней.
 
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