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Погранслужба Украины за три дня не пропустила почти ни одного россиянина
Украинские пограничники отказывают во въезде в страну 99% россиян в течение последних трех дней.
Sobesednik.ru
Как передает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, за последние три дня украинские пограничники отказали во въезде в страну практически всем россиянам. В частности, пересечь украинскую границу запретили 99% гражданам России.
По словам Демченко, россияне не смогли подтвердить цель визита на Украину, не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране.
При этом подчеркивается, что российские пограничники отказали во въезде 110 украинцам.
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Украинские пограничники отказывают во въезде в страну 99% россиян в течение последних трех дней.
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