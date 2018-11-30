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Александр Лукашенко: торговые войны могут стать шансом для успешного развития экономик стран ЕАЭС
Новости Беларуси. Беларусь выступает за сохранение многополярного мира. Приверженность такой позиции подтвердил Президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В беседе с российским журналистом Александр Лукашенко подчеркнул, что «торговые войны», которые в последнее время активно разворачиваются в мире, могут стать шансом для успешного развития экономик стран ЕАЭС, если, конечно, мы будем работать прежде всего в общих, а не в личных интересах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А если бы мы вместе бы сейчас, объединившись? Понимаете, шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию (считайте, и на нас).
И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно огромную такую территорию с таким населением (под 200 миллионов), с таким сопряжением экономик и предприятий куда-то опустить, под какие-то санкции. Невозможно. Тем более самая крупная завтра экономика мира – Китай – мы с ним в блестящих отношениях.
Кстати, с Александром Лукашенко Сергей Брилев в таком формате общался в третий раз. По информационному накалу тележурналист сравнил этот разговор с прохождением через ураган. Отметим: Сергей Брилев специализируется на интервью с главами государств. Его собеседниками в разное время были Си Цзиньпин, Барак Обама и лидеры «Евразийской пятерки».
Полная версия интервью выйдет в эфир на телеканале «Россия 24» накануне саммита ЕАЭС, который состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.
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Новости Беларуси. Беларусь выступает за сохранение многополярного мира. Приверженность такой позиции подтвердил Президент Александр Лукашенко в интервью...
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