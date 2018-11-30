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Экспресс-тест новых правил в байнете. Как теперь регистрироваться на сайтах?

01.12.2018 21:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Больше не анонимно: идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси. Это предусмотрено изменениями в закон о СМИ, которые 1 декабря вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси

Как теперь оставить свой комментарий в сети? В новых правилах разбирался Евгений Пустовой.

Экспресс-тест новых правил в байнете. Как теперь регистрироваться на сайтах?

Евгений Пустовой, СТВ:
Проверим, насколько новые правила повлияли на активность белорусских блогеров.

Для прохождения онлайн-квеста выбираем несколько сайтов – от информационного интернет-портала до электронной версии еженедельника. Одна из самых «горячих» – поведение гомельского блогера и «холодное» спокойствие спасателя в ответ на задиристый тон респондента. За настоящего полковника целую петицию организовали.

Экспресс-тест новых правил в байнете. Как теперь регистрироваться на сайтах?

Евгений Пустовой:
Чтобы поставить лайк за МЧС, необходимо пройти идентификацию. Для этого указываем номер телефона, соглашаемся с правилами форума. В течение нескольких секунд приходит код, и доступ открыт.

Переход к идентификации происходил несколько дней. Обязательным требование стало лишь 29 ноября. Последние комментарии здесь и датированы этим днем. Из нашего проверочного плейлиста всего один сайт временно приостановил возможность комментировать статьи.

Экспресс-тест новых правил в байнете. Как теперь регистрироваться на сайтах?

На другом информационном портале достаточно лишь указать имя и адрес электронной почты. В целом механизм регистрации у всех похожий. Нужен номер телефона, на него SMS-сообщением приходит код доступа. Пошаговая инструкция выложена на большинстве интернет-ресурсов. Самое важное: личный номер телефона каждого пользователя так и останется конфиденциальной информацией.

Экспресс-тест новых правил в байнете. Как теперь регистрироваться на сайтах?

Евгений Пустовой:
И все же общее настроение блогосферы после введения новых правил можно выразить комментарием пользователя под никнеймом «Улитко»: «Судя по количеству комментариев, никто никуда уходить не спешит».

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Больше не анонимно: идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси. Это предусмотрено изменениями в закон о СМИ,...
 
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