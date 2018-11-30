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«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

01.12.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. За летние шины с этого дня водителям грозит штраф. С первого декабря на всех автомобилях должна быть установлена зимняя резина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выдержали белорусы первый экзамен зимы? Расскажет корреспондент Кристина Федорович.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

В первый день первого зимнего месяца небесная канцелярия снега не пожалела.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

В этом году он наконец-то он выпал зимой, а то раньше он выпадал только в середине января.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Снег – это хорошо 1 числа. Главное, чтобы он до 31 не растаял.

Такое настроение далеко не у всех. Автолюбители – вот для кого снег часто становится проблемой. На дорогах резко упала видимость, местами возникли пробки, хотя в целом ситуация спокойная.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

На дороге очень скользко таким снегом. Нужно двигаться предельно внимательно.

В Минском районе после столкновения легковушки и грузовика погибли два человека

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Первый день зимы отметился ростом мелких аварий. Погодные условия спровоцировали и ряд серьезных ДТП. Эти снимки сделаны на минской кольцевой. Водитель большегруза не справился с управлением. Хотя «дня жестянщика» не случилось.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска:
Хотелось бы напомнить, что именно сегодня, с 1 декабря эксплуатация транспортных средств должна осуществляться на зимней резине. Кто не успел переобуться, возможно, сегодня стоит это отложить в связи с плохими погодными условиями. Как погода улучшится, обязательно следует переобуться.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Оперативно на погодные условия отреагировали дорожники. В пиковое время на улицах Минска работало 270 единиц спецтехники и полтысячи человек. Менее чем за сутки на дороги города высыпали почти 1000 тонн противогололедных реагентов.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора Горремавтодора Минска:
Производится уборка пешеходных переходов, остановочных пунктов. Работы ведутся в круглосуточном режиме, вопросы решаем в рабочем порядке.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Первый день зимы встретили и открытием ледового сезона. Мобильный каток в Чижовке принял любителей зимнего отдыха. На подготовку шести слоев арены понадобилась неделя.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Владимир Ляшкевич, начальник службы мобильного катка:
В прошлом году мы доработали до 30 марта, попробуем в этом году. На наш каток приходит людей все больше и больше. Приходят с детьми, семьями.

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

Кристина Федорович, СТВ:
Такое развлечение под открытым небом – настоящая сказка для всей семьи. К тому же если снегу свойственно таять, то ни вероятная плюсовая температура, ни теплые эмоции лед уж точно не растопят.


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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. За летние шины с этого дня водителям грозит штраф. С первого декабря на всех автомобилях должна быть установлена зимняя резина, сообщили в...
 
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