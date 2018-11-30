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«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад
Новости Беларуси. За летние шины с этого дня водителям грозит штраф. С первого декабря на всех автомобилях должна быть установлена зимняя резина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выдержали белорусы первый экзамен зимы? Расскажет корреспондент Кристина Федорович.
В первый день первого зимнего месяца небесная канцелярия снега не пожалела.
В этом году он наконец-то он выпал зимой, а то раньше он выпадал только в середине января.
Снег – это хорошо 1 числа. Главное, чтобы он до 31 не растаял.
Такое настроение далеко не у всех. Автолюбители – вот для кого снег часто становится проблемой. На дорогах резко упала видимость, местами возникли пробки, хотя в целом ситуация спокойная.
На дороге очень скользко таким снегом. Нужно двигаться предельно внимательно.
Первый день зимы отметился ростом мелких аварий. Погодные условия спровоцировали и ряд серьезных ДТП. Эти снимки сделаны на минской кольцевой. Водитель большегруза не справился с управлением. Хотя «дня жестянщика» не случилось.
Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска:
Оперативно на погодные условия отреагировали дорожники. В пиковое время на улицах Минска работало 270 единиц спецтехники и полтысячи человек. Менее чем за сутки на дороги города высыпали почти 1000 тонн противогололедных реагентов.
Олег Лукашенко, заместитель генерального директора Горремавтодора Минска:
Первый день зимы встретили и открытием ледового сезона. Мобильный каток в Чижовке принял любителей зимнего отдыха. На подготовку шести слоев арены понадобилась неделя.
Владимир Ляшкевич, начальник службы мобильного катка:
Кристина Федорович, СТВ:
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«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад
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Новости Беларуси. За летние шины с этого дня водителям грозит штраф. С первого декабря на всех автомобилях должна быть установлена зимняя резина, сообщили в...
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