В Минском районе после столкновения легковушки и грузовика погибли два человека

Новости Беларуси. В Минском районе водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo FH. Два пассажира погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла вблизи агрогородка Петришки. Причины ДТП устанавливаются. Известно, что на легковом автомобиле Daewoo Espero была всесезонная резина.





Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома