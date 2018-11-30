Главным символом зимнего Мозыря является наш горнолыжный комплекс. Поэтому, мы с радостью сообщаем, что с 1-ого декабря в комплексе начинает работать каток!



- Стоимость 1 часа катания с коньками — 3,0 руб. с человека (в будние дни) и 5,0 руб. (в выходные и праздничные дни). Со своими коньками — 1,50 и 2,0 руб. соответственно. Детям до 14 лет — 2,0 и 3,0 рубля и 1,0 и 1,50 руб. соответственно.

Каток будет работать с 10.00 до 22.00 (в выходные дни) и с 12.00 до 22.00 (в будние дни).



Добро пожаловать!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Привет, зима! Все на лёд! В «Спортивно-оздоровительном горнолыжном комплексе «Мозырь» открывается каток. Фото: группа "Мозырь" ok.ruдалее...